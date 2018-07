Brasil sofre, mas vence no Sul-Americano de Basquete Com um time B e, mesmo assim, desfalcado, o Brasil sofreu para vencer o seu primeiro jogo no Campeonato Sul-Americano Masculino de Basquete. Nesta segunda-feira, em Charata, na Argentin, a seleção brasileira chegou a ficar atrás no placar, mas bateu o Paraguai por 67 x 63, no seu primeiro jogo na competição.