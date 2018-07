Brasil termina em nono o Mundial Sub-19 de Basquete

RIGA - O Brasil encerrou neste sábado a sua participação no Mundial Masculino Sub-19 de Basquete com uma vitória por 81 a 73 sobre o time da casa, a Letônia. Com o resultado, a seleção brasileira encerra a competição na nona colocação.

"Viemos com outro objetivo para este campeonato, diferente de estar jogando a disputa do nono lugar. Precisávamos da vitória para conseguir essa posição e assim fizemos", disse o técnico José Neto ao fim da partida.

Esta foi a segunda vitória brasileira sobre a Letônia na competição. Os dois times já haviam se encontrado no primeiro jogo da segunda fase, também com vitória do Brasil. Depois, porém, o time de José Neto perdeu para Austrália e Argentina e deu adeus à disputa pelo título, se limitando a brigar por este nono lugar.

Capitão do time, Raulzinho deixou claro que o desempenho foi decepcionante. "O nono lugar não é o que queríamos, mas conseguimos superar a última derrota e fizemos duas grandes partidas contra o Egito (sexta) e Letônia". O jogador do Minas Tênis agora se apresenta a Rubén Magnano e passa a treinar com a seleção adulta em São Paulo.