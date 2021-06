Brasil vence a Polônia no segundo amistoso antes do Pré-olímpico de basquete

De olho no Pré-olímpico de Split, na Croácia, a seleção brasileira de basquete conquistou mais um importante resultado rumo à competição. Nesta quarta-feira, os comandados de Aleksandar Petrovic derrotaram a Polônia pelo segundo dia consecutivo em partida de exibição, desta vez por 85 a 79.

Na terça, os brasileiros já haviam vencido os poloneses, só que por um placar um pouco mais baixo: 68 a 65. Na ocasião, o time construiu o resultado com uma forte atuação defensiva e um primeiro tempo bastante sólido. Petrovic aproveitou a oportunidade para dar rodagem ao elenco visando a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O técnico repetiu a estratégia em busca de selecionar os jogadores que serão cortados ou não caso o Brasil se classifique.

O segundo encontro entre as seleção foi mais volumoso e a partida se alternou bastante. Para efeitos de comparação, a vantagem final dos brasileiros só foi construída de fato no último quarto. As parciais terminaram em 27 a 17 para a Polônia, 25 a 17 para o Brasil, 22 a 15 para a Polônia e 28 a 13 para o Brasil.

Léo Meindl, jogador do Urbas Fuenlabrada, da Espanha, saiu do banco de reservas para ser o grande destaque do confronto. O ala foi responsável por 23 pontos, nove rebotes e três roubos de bola em 24 minutos de quadra. Yago Mateus, do Flamengo, também começou o jogo como suplente e contribuiu com 13 pontos em 21 minutos.

Do lado polonês, destaque para Aleksander Balcerowski, que anotou 15 pontos e conquistou cinco rebotes, e Jakub Garbacz, que também fez 15. O Pré-olímpico ocorre entre os dias 29 de junho e 04 de julho deste ano, na terra natal de Petrovic. O Brasil, no Grupo B, estreia no dia 29 contra a Tunísia e no dia seguinte encara os donos da casa. As semifinais ocorrem no dia 3 e a grande final no dia 4. Apenas uma seleção vai a Tóquio. O Grupo A é composto por Alemanha, Rússia e México.