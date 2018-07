Brasil vence Canadá e fecha Tuto Marchand em 3º

SAN JUAN - A seleção brasileira masculina de basquete encerrou com vitória a Copa Tuto Marchand, em San Juan (Porto Rico), nesta segunda-feira. Vindo do duas derrotas, para Argentina e Porto Rico, o time do técnico Ruben Magnano sofreu, mas bateu o Canadá por 77 a 70, tendo uma despedida honrosa do torneio que venceu nas três primeiras edições (2007/2009/2011).

A Copa Tuto Marchand é preparatória para a Copa América/Pré-Mundial, que começa na próxima sexta-feira, na Venezuela, e distribuiu quatro vagas para o Mundial da Espanha, no ano que vem. O título em San Juan será decidido logo mais entre Argentina e Porto Rico, ainda invictos.

Com a vitória sobre o Canadá, o Brasil encerra a competição com uma campanha de dois triunfos e duas derrotas. Venceu a República Dominicana por um ponto, perdeu para Argentina e Porto Rico, e agora se recuperou, terminando a Tuto Marchand em terceiro. Os cinco times que participam do torneio são os favoritos para ficarem com as quatro vagas para o Mundial.

Nesta segunda, a seleção de Magnano se aproveitou bem dos espaços fora do garrafão. Tanto que seus três maiores cestinhas foram jogadores de perímetro: Alex (18 pontos), Marcelinho Huertas (19) e Larry Taylor (13). JP Batista ganhou uma chance no time titular e contribuiu com cinco pontos.

A partida, parelha até o fim, só foi decidida no último minuto, quando Marcelinho Huertas arriscou um arremesso desequilibrado, de três, e acertou, abrindo cinco pontos para o Brasil. Na sequência, o Canadá tentou a infiltração, mas o jogador que carregava a bola escorregou e entregou o contra-ataque para o Brasil.