Brasil vence Chile novamente pelas Eliminatórias do Mundial de basquete e mantém 100% com Gustavinho

O trabalho de Gustavo Conti, o Gustavinho, no comando técnico da seleção brasileira masculina de basquete segue invicto, com 100% de aproveitamento. Disputando o Grupo B das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil bateu o Chile novamente, neste sábado, em Buenos Aires, por 81 a 55.

Um dos destaques do jogo foi Lucas Mariano, ala-pivô do Franca. Ele foi cestinha, assinalando 17 pontos, com quatro rebotes e quatro assistências. A partida mais uma vez se mostrou favorável à seleção desde o início. O Brasil já saltou à frente no placar no primeiro quarto, vencendo por uma margem mínima de 18 a 17.

No segundo quarto, a vantagem brasileira começou a se estabelecer, foram seis pontos a mais que o chilenos, que sentiram a dificuldade da partida e não conseguiram voltar ao patamar do primeiro quarto. Na terceira parte do jogo, o Brasil venceu por 23 a 15 e repetiu os mesmos 23 pontos no último e decisivo quarto, quando o Chile somou 12 pontos.

No primeiro encontro entre as duas seleções, na sexta-feira, o Brasil venceu por 77 a 53. Com os triunfos nas duas partidas, o Brasil começa com o pé direito as Eliminatórias visando o Mundial de 2023, que será disputado em três países: Indonésia, Japão e Filipinas.

O próximo compromisso da seleção brasileira é em fevereiro de 2022. No dia 25, encara a seleção do Uruguai, que também está 100% na competição. Três dias depois, o Brasil enfrenta a Colômbia. Os três primeiros colocados da chave avançam para a próxima fase.