Brasil vence e se garante no Pré-Mundial de basquete A seleção brasileira masculina de basquete sofreu novamente, nesta terça-feira, em sua segunda partida pelo Campeonato Sul-Americano, que está sendo disputado na cidade de Charata, na Argentina. Com o time B - o principal treina em São Paulo, sob o comando do argentino Rubén Magnano, para os Jogos Olímpicos de Londres -, a vitória sobre o Uruguai foi por 77 a 73 (32 a 26 no primeiro tempo), pela segunda rodada do Grupo B. Na estreia, o Brasil havia batido o Paraguai também com certa dificuldade (67 a 63).