Brasil vence em estreia no Campeonato Sul-Americano de basquete

A seleção brasileira masculina de basquete tomou um susto no começo do jogo, mas se acertou a partir do segundo quarto e conseguiu uma vitória tranquila nesta quinta-feira na sua estreia no Campeonato Sul-Americano, disputado na Isla Margarita, na Venezuela. Contra o Paraguai, o time B comandado pelo técnico José Neto ganhou por 73 a 56 (32 a 26 no primeiro tempo) e iniciou bem o Grupo A da competição - também nesta chave, a Argentina atropelou o Equador por 100 a 44.

Com a equipe principal treinando em São Paulo para o Mundial na Espanha, que começará no final de agosto, coube a Raulzinho e Rafael Hettsheimer liderar o Brasil no Sul-Americano - os dois, assim como toda a equipe que está na Venezuela, ainda brigam pelas últimas duas vagas no grupo do técnico argentino Rubén Magnano.

Em quadra, após um primeiro período horrível (derrota por 16 a 14, mas com os paraguaios chegando a abrir 13 a 2 nos primeiros minutos), a seleção brasileira se acertou e retomou as ações a partir do segundo quarto. Em pouco mais de 13 minutos em quadra, Rafael Hettsheimer ficou perto do "duplo-duplo" com 13 pontos e 9 rebotes. Raulzinho fez nove pontos.

Além do título, o Brasil quer também uma das três vagas para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, no ano que vem. A competição também dá quatro vagas para o Pré-Olímpico de 2015, que vale também como a Copa América.

A seleção volta à quadra nesta sexta, às 14 horas (de Brasília), para encarar o Equador. O último duelo no Grupo A será contra a Argentina, no sábado, às 19 horas. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais.