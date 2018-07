Brasil vence na estreia de torneio de basquete feminino na França

Em preparação para o Mundial da Turquia, que começa no fim de setembro, a seleção brasileira feminina de basquete estreou com vitória no Torneio de Limoges, na França. Nesta quinta-feira, as comandadas de Luiz Augusto Zanon fizeram bonito diante de Angola, que também estará no Mundial, e venceram com facilidade, por 77 a 40.

As cestinhas da partida foram as alas brasileiras Isabela, com 12 pontos, e Clarissa, com 11, além de oito rebotes. Do lado angolano, destaque para Luisa Tomas e Whitney Miguel, autoras de nove pontos cada.

O bom desempenho brasileiro agradou Zanon, que celebrou a oportunidade de rodar suas jogadoras. "Foi um jogo importante para podermos mais uma vez rodar todas as jogadoras com tempo de quadra. Temos que aproveitar essa fase que estamos para dar mais experiência para essas atletas. Além disso, serviu de preparação para um jogo muito duro contra a França no sábado", disse.

Isabela também comentou o triunfo. "Foi um jogo muito importante porque o técnico estipulou algumas metas a serem cumpridas: fazermos um jogo físico, corrermos bastante, contra-ataque rápido, bloqueio de rebote e defesa. Mesmo com a diferença de placar, deu para colocarmos em prática o que temos treinado e o que o treinador havia solicitado."

A seleção brasileira volta à quadra diante da França, sábado, no encerramento do torneio. Na Turquia, a equipe está no Grupo A e estreia diante da República Checa no dia 27 de setembro. Depois, ainda pela primeira fase, encarará Espanha (28) e Japão (30).