Brasil bate o Uruguai e estreia bem nas Eliminatórias da Copa América Masculina de Basquete

A seleção brasileira masculina de basquete oscilou nesta sexta-feira, mas venceu. Na sua estreia nas Eliminatórias da Copa América de 2021, em São José dos Pinhais (PR), derrotou o Uruguai por 83 a 72.

Tendo a classificação para a Olimpíada como principal objetivo neste ano, o técnico Aleksandar Petrovic aproveitou o compromisso com o Uruguai para convocar uma equipe bastante renovada, com o intuito de fazer testes no time visando o qualificatório, agendado para junho, em Belgrado.

O pivô Rafael Mineiro liderou a seleção e fechou a partida com um "double-double" de 13 pontos e 11 rebotes. O ala Jhonatan do Santos somou 15 pontos e nove rebotes, enquanto o ala/pivô Léo Demétrio também fez 15 pontos. Já Lucas Dias saiu do banco de reservas para fazer 13 pontos. E o uruguaio Bruno Fitipaldo foi o cestinha da partida com 19 pontos.

O primeiro quarto exemplificou bem a instabilidade do Brasil, que chegou a abrir 15 a 3, mas terminou o período perdendo por 23 a 22. O equilíbrio se repetiu no segundo quarto, mas ao menos a seleção conseguiu ir ao intervalo na frente no placar, por 38 a 37.

Mas o sufoco passou na retomada do jogo. O Brasil enfim foi eficiente no terceiro quarto, fazendo 66 a 55. Já no último período, apenas sustentou a vantagem para definir o seu triunfo por 83 a 72.

Brasil e Uruguai voltarão a se enfrentar pelas Eliminatórias da Copa América na segunda-feira, às 21 horas, mas agora em Montevidéu, em novo compromisso do Grupo B, que também conta com Paraguai e Panamá, sendo que os três primeiros se classificam para o torneio continental de 2021.