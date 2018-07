Brasil massacra a Bolívia no Sul-Americano de Basquete

A vitória sobre a Bolívia não pode nem ser chamada de treino de luxo pela seleção brasileira masculina de basquete. Uma atividade contra um time brasileiro juvenil talvez tivesse exigido mais da equipe B do Brasil, que venceu os bolivianos por 114 a 33, nesta quarta-feira, em Caracas (Venezuela), pela quarta rodada do Campeonato Sul-Americano.

O resultado garantiu matematicamente o Brasil na semifinal da competição, restando o duelo contra a Venezuela, quinta-feira, para decidir quem avança em primeiro e quem fica em segundo. O duelo promete ser equilibrado, uma vez que o Brasil tem o melhor ataque e, a Venezuela, a melhor defesa do torneio.

A Bolívia, por outro lado, já havia perdido de 60 pontos de diferença da Venezuela, na terça. Nesta quarta, foi derrotada por margem de 81. Acertou só 13 arremessos de quadra (seis deles de três pontos), fechando a partida com apenas quatro assistências e 22 rebotes - contra 30 e 48 do Brasil, respectivamente.

Contra um adversário fraco, Rafael Mineiro e Fúlvio nem jogaram. Jefferson anotou 20 pontos, pegou seis rebotes, e foi mais uma vez o destaque do time brasileiro. O técnico Gustavo de Conti aproveitou para dar rodagem a jovens como Davi Rossetto, Lucas Mariano, Henrique Coelho, Gui Deodato e Jimmy.

