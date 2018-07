Brasil volta a perder da Argentina no basquete masculino

Só em competições importantes, Scola já foi o destaque da Argentina em vitórias sobre o Brasil no Pré-Olímpico de 2007 (duas vezes), no Mundial de 2010, no Pré-Olímpico de 2011, e também na Olimpíada de Londres/2012.

Há duas semanas, havia sido Scola, de 35 anos, o cestinha de outra vitória da Argentina sobre o Brasil, na decisão do Super Four de Anápolis (GO). Na ocasião, os argentinos fizeram 85 a 80, com 26 pontos de Scola. Neste sábado, o ala/pivô teve duplo-duplo, uma vez que ainda pegou 11 rebotes. Com o jogo concentrado no garrafão, a Argentina ainda teve boa atuação de Campazzo, com 19 pontos.

Já o Brasil, que sempre ficou atrás no marcador, esteve irreconhecível. Marcelinho Hurtas, cérebro do time, só acertou um de sete arremessos e terminou o jogo com três pontos. Alex Garcia, titular, sequer pontuou. Raulzinho, porém, entrou bem e anotou 12 pontos, ficando como cestinha brasileiro ao lado de Arthur e Rafael Hettsheimer.

Na Copa Tuto Marchand, os cinco times jogam entre si. O Brasil estreou vencendo a República Dominicana por um ponto de diferença, quinta, folgou na sexta, e ainda enfrenta Porto Rico (domingo) e Canadá (segunda). As cinco equipes são favoritas a ficarem com as quatro vagas em jogo na Copa América/Pré-Mundial da Venezuela.