Brasil volta a perder para o Canadá no basquete feminino A seleção brasileira feminina de basquete perdeu nesta quarta-feira o seu terceiro jogo em quatro disputados na China, em fase de preparação para o Campeonato Sul-Americano. Desta vez a equipe do técnico Zanon foi superada pelo Canadá, por 60 a 54, na estreia do segundo Torneio Internacional da China, agora na cidade de Changzhou.