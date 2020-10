Brasileiro Benite vai brigar pelo título da Champions League de basquete

O Hereda San Pablo Burgos, da Espanha, do brasileiro Vitor Benite, vai brigar pelo título Champions League de basquete. A vaga na final foi conquistada nesta sexta-feira, com uma vitória sobre o o JDA Dijon, da França, por 81 a 67, em Atenas, na Grécia, local escolhido para receber os jogos decisivos. O adversário no domingo será o time da casa, o AEK, que passou pelo Zaragoza por 99 a 75.

Benite teve uma atuação inspirada na capital grega. O capitão foi o cestinha do confronto com 25 pontos em 27 minutos em quadra e cinco bolas da linha dos três pontos.

Leia Também Infância difícil fez de Jimmy Butler o cara durão que demorou para encontrar um lar na NBA

“O time fez um ótimo trabalho defensivo, tirando as chances dos principais jogadores do Dijon e, por isso conseguimos jogar da forma que preferimos, em transição, encontrando os pivôs para depois buscar os arremessos do perímetro. Foi um adversário difícil, mas jogamos de forma inteligente”, disse o ala/armador.

Superior, o time espanhol abriu vantagem logo na primeira etapa, com Benite anotando 10 pontos e alçando o Burgos a uma diferença de dígitos duplos. Os franceses ainda tentaram seguir o placar de perto, mas as bolas de longe de Benite a cinco minutos do fim ajudaram a selar a vantagem espanhola e a classificação.

É a primeira final internacional da história da equipe da região de Castilla y León. “Para a cidade e para o clube, ganhar o Final 8 seria não apenas histórico, mas algo de outro mundo. Esperamos poder dar esta alegria, porém, temos que ir passo a passo.”, finaliza Benite.