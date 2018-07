Brasileiro Caboclo é escolhido pelo Raptors no Draft

E a escolha aconteceu logo na primeira rodada, na 20.ª posição. Entre os especialistas em Draft nos Estados Unidos, poucos apostavam em Bruno como uma das possibilidades na cerimônia de quinta, e nenhum deles previa que o brasileiro pudesse ser selecionado logo na primeira rodada.

Bruno Caboclo é uma jovem promessa do basquete brasileiro. Com apenas 18 anos, o ala de 2,05m chega à NBA como uma aposta alta do Toronto Raptors, já que sequer vinha sendo titular absoluto do Pinheiros. Ele ganhou espaço na LDB, a Liga de Desenvolvimento de Basquete, principal competição para jovens no Brasil, e chegou a ser MVP (jogador mais valioso) do Basketball Without Borders, um programa para desenvolvimento de jogadores da NBA, há um ano.

Por ter sido selecionado na primeira rodada do Draft, Caboclo tem três anos de contrato garantidos com a NBA, nos valores de US$ 1.215.300, US$ 1.270.000 e US$ 1.324.700 por cada temporada. Ainda não é possível, no entanto, afirmar se ele atuará já na próxima temporada pelo Toronto Raptors, se o time canadense esperará um pouco para lançá-lo ou até se será trocado para outra equipe da liga.

OUTROS SELECIONADOS - Se Bruno Caboclo foi uma das principais surpresas da noite, as primeiras escolhas aconteceram dentro do esperado. O Draft da última quinta foi um dos mais esperados dos últimos anos, tamanho o talento vindo das universidades norte-americanas. E o primeiro selecionado entre esses jovens tão promissores foi o ala/armador canadense Andrew Wiggins, pelo Cleveland Cavaliers.

O jogador tem apenas 19 anos, veio da Universidade de Kansas e vinha causando furor por ser considerado uma das maiores promessas da NBA desde LeBron James. Seu fraco desempenho na reta final da NCAA (o campeonato universitário dos Estados Unidos) diminuiu um pouco a expectativa sobre ele, mas ainda assim o Cavaliers optou por ele.

A franquia de Ohio chegou a praticamente se decidir por outro jogador, o pivô Joel Embiid, também da Universidade de Kansas, mas uma cirurgia no pé deve deixá-lo afastado das quadras por um longo período, o que fez o Cavaliers optar por Wiggins. Embiid, então, foi parar na terceira posição do Draft, selecionado pelo Philadelphia 76ers, uma equipe que não tem pressa em fazer sucesso, já que conta com muitas jovens promessas.

Na segunda posição, também deu a lógica. Jabari Parker, ala talentoso vindo da Universidade de Duke, foi escolhido pelo Milwaukee Bucks. Outra jovem promessa de quem muito se espera, o armador australiano Dante Exum, foi selecionado na quinta posição pelo Utah Jazz, com o ala/pivô Aaron Gordon, da Universidade do Arizona, sendo o quarto, escolhido pelo Orlando Magic.