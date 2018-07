Brasileiro Georginho assina contrato com o Houston Rockets na NBA

O Houston Rockets confirmou nesta quarta-feira a contratação do brasileiro George de Paula, o Georginho. O armador já havia defendido a equipe durante a Summer League, a liga de verão da NBA. Ainda não foi confirmado se o contrato é válido para a temporada 2017/2018 ou apenas para os treinamentos da equipe antes da competição.

Em seu primeiro contato com o basquete dos Estados Unidos, o armador de 1,97m de altura teve atuações discretas. Foram apenas dois jogos disputados na Summer League, com médias de um ponto, 1,5 rebote e duas assistências. Se os números não chamam a atenção, o potencial físico e de crescimento técnico do jogador agradaram a comissão técnica da equipe texana.

ROSTER UPDATE: Rockets have signed free agent guard George de Paula. He played on this season's Rockets Summer League team. pic.twitter.com/7NLEx6tT9r — Houston Rockets (@HoustonRockets) 27 de setembro de 2017

Vice-campeão do Novo Basquete Brasil (NBB) pelo Paulistano em 2017, o jovem de 21 anos era apontado por especialistas norte-americanos como um bom prospecto para a noite do último Draft da NBA. Mas ele acabou não sendo selecionado na noite do recrutamento.

Apesar do acordo, Georginho não está garantido na NBA ainda. O Houston Rockets conta atualmente com 20 jogadores em seu elenco e terá que fazer três cortes até o começo da temporada regular, dia 17 de outubro.

A estreia de Georginho, ao lado de astros como Nenê, James Harden e Cris Paul pode acontecer no dia 3 de outubro, quando os comandados do italiano Mike D'Antoni encaram o Oklahoma City Thunder, em jogo da pré-temporada.