Brasileiro Leandrinho marca 14 pontos e Indiana derrota Miami

INDIANÁPOLIS - Com atuação destacada de Leandrinho, o Indiana Pacers derrotou o Miami Heat por 105 a 90, diante de sua torcida, na noite desta segunda-feira, pela rodada da NBA. O brasileiro ficou apenas 14 minutos em quadra, mas marcou com 14 pontos e deu boa contribuição à 29ª vitória da equipe na temporada.

O cestinha da partida foi Danny Granger, responsável por 25 pontos dos donos da casa. Darren Collison anotou outros 20 pontos, enquanto Paul George anotou 16 e 10 rebotes. A atuação equilibrada do Indiana ofuscou as performances individuais de LeBron James e Dwyane Wade, com 24 pontos cada.

Apesar do revés, o Miami segue na vice-liderança da Conferência Leste, com 35 vitórias e 13 derrotas. O Indiana ocupa a quinta colocação da tabela, com 19 derrotas. A liderança continua com o Chicago Bulls, que não conseguiu superar o Denver Nuggets. Perdeu por 108 a 91, em casa. Agora o melhor time da temporada soma 40 triunfos e apenas 11 derrotas.

Desfalque no último jogo, Nenê voltou a defender o Washington Wizards na noite de segunda. O brasileiro, contudo, não evitou a derrota diante do Detroit Pistons por 77 a 79, em casa. De volta ao time, após ser poupado em razão de dores nas costas, Nenê teve atuação discreta, com oito pontos, nove rebotes e duas roubadas de bola. O Washington segue na penúltima colocação, com apenas 11 vitórias e 38 derrotas.

Pela Conferência Oeste, o Los Angeles Clippers venceu mais uma ao superar o New Orleans Hornets por 97 a 85, diante de sua torcida. O Clippers ocupa o quarto lugar da tabela, com 28 vitórias e 21 derrotas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Indiana Pacers 105 x 90 Miami Heat

Washington Wizards 77 x 79 Detroit Pistons

Toronto Raptors 101 x 117 Orlando Magic

Charlotte Bobcats 95 x 102 Boston Celtics

New Jersey Nets 84 x 102 Utah Jazz

New York Knicks 89 x 80 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 91 x 108 Denver Nuggets

Houston Rockets 113 x 106 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 97 x 85 New Orleans Hornets

Jogos desta terça-feira:

Philadelphia Sixers x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Golden State Warriors x Los Angeles Lakers