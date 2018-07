Brasileiro Nenê é cestinha do Nuggets em vitória sobre o Hawks

DENVER - O brasileiro Nenê foi um dos principais nomes do Denver Nuggets na vitória sobre o Atlanta Hawks, por 118 a 117, em casa, na prorrogação, na noite da última terça-feira, pela NBA. O pivô foi o cestinha da equipe, com 22 pontos, além de ter contribuído em momentos decisivos para o 24.º triunfo do time do Colorado na temporada.

A 26 segundos para o fim da prorrogação, com o Nuggets em desvantagem por um ponto, Nenê sofreu falta, não decepcionou e converteu os dois lance livres. Depois, ajudou na defesa para assegurar a vitória por 118 a 117. Ele ainda conseguiu seis rebotes e cinco assistências, e teve grande colaboração do armador Ty Lawson, também fundamental para a vitória, com 21 pontos, sete assistências e seis rebotes.

Pelo lado do Hawks, os destaques foram Joe Johnson, cestinha da partida, com 34 pontos, e Josh Smith, que conseguiu 33 pontos além de 13 rebotes. O armador Kirk Hinrich também foi bem, com 22 pontos, mas perdeu a chance de dar a vitória à equipe no tempo normal. Danilo Galinari havia acertado uma bola de três, que deixou o Nuggets em vantagem por um ponto. Na última posse de bola, Hinrich tentou a infiltração, sofreu a falta, mas acertou só um dos lances livres, o que levou o jogo para a prorrogação.

O Orlando Magic também precisou da prorrogação para bater o poderoso Miami Heat, por 104 a 96, em casa, confirmando a boa fase da equipe, que venceu oito das últimas 11 partidas. O cestinha do Magic na partida foi o armador Jameer Nelson, com 25 pontos, sendo 12 no quarto período e na prorrogação.

Dwight Howard também foi fundamental para a vitória, com 24 pontos e 25 rebotes. Após a partida, o pivô garantiu que não quer mais ser trocado e que ficará no time da Flórida até o fim da temporada. Pelo lado do Heat, Dwyane Wade, com 28 pontos, foi o destaque. LeBron James não teve uma grande noite, mas conseguiu um "double-double", com 19 pontos e 11 rebotes.

Se Magic e Nuggets precisaram de uma prorrogação para vencer, o Los Angeles Lakers foi além e derrotou o Memphis Grizzlies, fora de casa, por 116 a 111, em duas prorrogações. O grande nome do confronto foi Andrew Bynum, que conseguiu sua melhor atuação até o momento na temporada, com 37 pontos e 16 rebotes. Kobe Bryant também foi fundamental, com 34 pontos, apesar de ter errado bolas decisivas no tempo normal e na primeira prorrogação. Pelo Grizzlies, Marreese Speights foi o cestinha, com 25 pontos.

Em outra partida ocorrida na última terça, o Oklahoma City Thunder sofreu sua terceira derrota em casa na temporada ao perder para o Houston Rockets, por 104 a 103. Kevin Durant, com 28 pontos e 12 rebotes, foi o cestinha da partida, mas errou o arremesso que poderia virar o confronto nos segundos finais. Courtney Lee, com 21 pontos, além de uma bola de três no final do jogo, foi o destaque do Rockets.

Confira os resultados da última terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 88 x 96 Toronto Raptors

Indiana Pacers 92 x 75 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 104 x 98 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 103 x 104 Houston Rockets

Memphis Grizzlies 111 x 116 Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks 107 x 98 Washington Wizards

Denver Nuggets 118 x 117 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 89 x 115 Golden State Warriors

Veja os jogos desta quarta-feira na NBA:

Indiana Pacers x Philadelphia 76ers

New Jersey Nets x Toronto Raptors

New York Knicks x Portland Trail Blazers

New Orleans Hornets x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Charlotte Bobcats

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Orlando Magic

Chicago Bulls x Miami Heat

Sacramento Kings x Detroit Pistons

Golden State Warriors x Boston Celtics

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks

Phoenix Suns x Utah Jazz