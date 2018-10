Brasileiro Scott Machado assina contrato com o Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers anunciou nesta sexta-feira a contratação do brasileiro Scott Machado. O armador de 28 anos terá a chance de mostrar serviço na pré-temporada da franquia da Califórnia para recuperar seu espaço na NBA e, quem sabe, atuar ao lado de LeBron James.

O Lakers não divulgou os detalhes do contrato. O armador deve vestir a camisa da equipe nesta reta final da pré-temporada, mas, dependendo do tipo de contrato assinado, ele não necessariamente fará parte da equipe para a temporada 2018/2019 da NBA.

Até porque o Lakers já está com o elenco lotado, com 15 jogadores inscritos mais os dois que podem atuar também na G-League. Para garantir um espaço no elenco do time californiano, Scott teria que convencer o técnico Luke Walton a abrir mão de alguma dessas peças.

Por isso, de acordo com a imprensa local, a tendência é que o brasileiro acabe utilizado novamente na G-League. Na última temporada da liga de desenvolvimento da NBA, ele teve médias de 15,9 pontos, 8,7 assistências, 3,8 rebotes e um roubo em 31,4 minutos por jogo com o South Bay Lakers, equipe filiada ao Los Angeles Lakers.

Depois da G-League, Scott foi para Israel, onde vinha atuando pelo Maccabi Haifa. O jogador busca ganhar espaço na NBA, onde atuou em poucos minutos pelo Houston Rockets, entre 2012 e 2013, e pelo Golden State Warriors, em 2013.