Brasileiro Tiago Splitter é convocado para jogo de novatos da NBA

ORLANDO - O brasileiro Tiago Splitter foi convocado nesta quarta-feira para estar pela primeira vez em um All-Star Game, o fim de semana das estrelas da NBA. O pivô do San Antonio Spurs irá participar do tradicional jogo que envolve atletas estreantes e jogadores que estão em seu segundo ano na liga norte-americana. O evento será no último fim de semana de fevereiro, em Orlando.

Diferentemente dos anos anteriores, quando rookies (estreantes) e sophomores (atletas em segundo ano) jogavam em times diferentes, neste ano eles serão misturados. Os 18 convocados vão ser divididos em dois times, um comandado por Charles Barkley, outro por Shaquille O'Neal. O "draft" será no próximo dia 16.

Entre os convocados estão algumas das novas estrelas da NBA, como Blake Griffin (Los Angeles Clippers), Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves) e Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers). Os jogadores foram selecionados pelos assistentes técnicos de cada uma das 30 franquias da NBA e só Splitter e Rubio não são norte-americanos.

Tiago Splitter é reserva do San Antonio Spurs e, nesta temporada, está com uma média de 21 minutos por partida, 9,2 pontos e 5,5 rebotes. O jogador foi escolhido pelo Spurs na primeira rodada do Draft de 2007. Como tinha contrato longo com TAU Cerâmica, da Espanha, ele só assinou contrato com o time de San Antonio em 2010. Em seu primeiro ano, ainda se adaptando ao basquete norte-americano, teve apenas 12,3 minutos em média, com 4,6 pontos e 3,4 rebotes.

Antes de Splitter, outros dois brasileiros haviam participado do fim de semana das estrelas. Nenê disputou o jogo dos calouros, em 2003. Seis anos depois, Leandrinho participou da disputa dos arremessos de três pontos.

Confira os 18 escolhidos:

DeMarcus Cousins (Sacramento Kings), Landry Fields (New York Knicks), Paul George (Indiana Pacers), Gordon Hayward (Utah Jazz), Greg Monroe (Detroit Pistons), Tiago Splitter (San Antonio Spurs), Eva Turner (Philadelphia 76ers), John Wall (Washington Wizards), Marshon Brooks (New Jersey Nets), Brandon Knight (Detroit Pistons), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Markieff Morris (Phoenix Suns), Tristan Thompson (Cleveland Cavaliers), Kemba Walker (Charlotte Bobcats) e Derrick Williams (Minnesota Timberwolves).