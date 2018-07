Brasileiro Tiago Splitter se contunde em jogo do Spurs na NBA, no sábado

LOS ANGELES - Mais um jogador brasileiro se contundiu durante a temporada 2011/2012 da NBA. Depois de Anderson Varejão e de Nenê Hilário, o pivô Tiago Splitter se lesionou na rodada de sábado, durante a vitória do San Antonio Spurs por 103 a 100 sobre o Los Angeles Clippers, fora de casa. O brasileiro sofreu um estiramento muscular na panturrilha direita e, por isso, atuou por apenas dois minutos.

O Spurs ainda não revelou a gravidade da lesão e o período de afastamento de Tiago Splitter está indefinido. Ele foi convocado anteriormente para participar da partida de novatos da NBA, no dia 24 de fevereiro, que será um dos eventos do fim de semana do Jogo das Estrelas, em Orlando.

Apesar da lesão de Splitter, o Spurs conseguiu a sua décima vitória seguida no campeonato, em partida definida apenas na prorrogação. Tony Parker foi o cestinha do jogo com 30 pontos e ainda deu dez assistências. Já Tim Duncan terminou o confronto com 17 rebotes e 11 pontos.

Manu Ginobili, que disputava a sua quarta partida após ficar afastado por 22 jogos por conta de uma fratura na mão esquerda, deixou o duelo com dores no quadril e preocupa o Spurs. Blake Griffin foi o principal destaque do Clippers no confronto, com 22 pontos e 20 rebotes.

O Chicago Bulls perdeu a melhor campanha da temporada 2011/2012 e a liderança da Conferência Leste, ambas para o Miami Heat, ao ser superado pelo New Jersey Nets por 97 a 85, em casa. Agora, a equipe está com 25 vitórias e oito derrotas, enquanto o time da Florida soma 24 triunfos em 31 jogos.

O Bulls atuou pela quinta partida seguida sem Derrick Rose, com dores nas costas, e teve Carlos Boozer e Taj Gibson, ambos com 16 pontos, como principais destaques. O Nets encerrou uma sequência de oito derrotas ao conquistar a sua primeira vitória desde 1º de fevereiro, com um início fulminante, em que abriu 22 a 3. Deron Williams foi o cestinha da partida com 29 pontos. Já Kris Humphries somou 24 pontos e 18 rebotes.

O Portland Trail Blazers encerrou uma sequência de quatro derrotas como mandante ao bater o Atlanta Hawks por 97 a 77. O time também havia perdido as suas últimas seis partidas contra o Atlanta. Para voltar a vencer, contou com o retorno de LaMarcus Aldridge, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, que anotou 19 pontos e obteve dez rebotes. Nicolas Batum foi o cestinha do jogo com 22 pontos. Joe Johnson, com 19 pontos, e Josh Smith, com 14 pontos e dez rebotes, foram os principais jogadores do Hawks.

Confira os resultados da rodada de sábado da NBA:

Chicago Bulls 85 x 97 New Jersey Nets

Memphis Grizzlies 104 x 103 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 97 x 77 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 100 x 103 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada deste domingo da NBA:

New York Knicks x Dallas Mavericks

Miami Heat x Orlando Magic

Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings

Detroit Pistons x Boston Celtics

Indiana Pacers x Charlotte Bobcats

Houston Rockets x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

New Jersey Nets x Milwaukee Bucks

Phoenix Suns x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets