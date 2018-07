Brasileiros Caboclo e Lucas Bebê vão bem em estreia pelo Raptors

No que depender da primeira impressão, os brasileiros Bruno Caboclo e Lucas Bebê prometem ganhar espaço na NBA na próxima temporada. Eles estrearam pelo Toronto Raptors na noite de sexta-feira e se destacaram na vitória por 88 a 78 sobre o Los Angeles Lakers, em Las Vegas, pela Summer League - série de partidas durante a pré-temporada que as equipes usam para observar jovens jogadores.

Escolhido no último Draft, o ala Bruno Caboclo, ex-Pinheiros, começou como titular e não decepcionou: anotou 12 pontos nos 24 minutos em que atuou, acertando cinco dos sete arremessos que tentou, sendo dois de três pontos. O único problema foi em relação as faltas, já que ele cometeu cinco, o que acabou reduzindo seu tempo em quadra.

Já Lucas Bebê começou no banco, mas também não fez feio. O jogador, selecionado no Draft da temporada passada e recém-chegado ao Toronto Raptors, anotou dez pontos e pegou cinco rebotes, tendo acertado os quatro arremessos que tentou em 19 minutos em quadra.

Outro brasileiro que joga a Summer League pelo Raptors é o armador Scott Machado, mas este pouco fez na sexta. Em 12 minutos, ele não pontuou e deu apenas duas assistências. O maior destaque do jogo ficou por conta do ala John Shurna, que saiu do banco para marcar 21 pontos.