Brasileiros estreiam na NBA com Raptors e ficam emocionados

A rodada de sexta-feira da NBA marcou a estreia de dois brasileiros na principal liga de basquete do mundo. Jovens, os calouros Bruno Caboclo (19 anos) e Lucas Bebê (22) fizeram a sua primeira partida da temporada pelo Toronto Raptors, que em casa ganhou facilmente do Milwaukee Bucks por 124 a 83.

Bruno Cabloco jogou 12 minutos, com 8 pontos e um rebote. Seis pontos vieram de duas bolas de três e os outros dois de uma enterrada que levantaram a torcida no ginásio Air Canada Centre. Já Lucas Bebê, chamado na NBA de Lucas Nogueira, teve 2 pontos, 5 rebotes e um roubo de bola em 9 minutos de quadra.

"Senti borboletas no estômago. Ouvir os fãs gritar meu nome foi incrível", comentou Bruno Caboclo, logo após a partida, para um batalhão de jornalistas no vestiário do Toronto Raptors. E ainda recebeu uma comparação com o cantor canadense Justin Bieber. "Bruno é como Justin Bieber", disse Lucas Bebê, tirando uma foto com ele e comparando ironicamente a popularidade do compatriota.

O brasileiro de 19 anos, draftado como 20.ª opção, recebeu elogios até do técnico Dwayne Casey. "Se tem uma coisa sobre Bruno é que ele não tem medo. Ele não tem medo de nada. Ele é um garoto durão. Ele me lembra Rashard Lewis (campeão da NBA em 2013 pelo Miami Heat). Rashard tem aquela aparência de bonzinho, mas é durão em quadra. É isso que gosto em Bruno", disse.