Brasileiros Leandrinho e Nenê se destacam em rodada da NBA

Os brasileiros Leandrinho e Nenê fizeram bonito na noite desta sexta-feira, em mais uma rodada da NBA. Pelo Toronto Raptors, Leandrinho igualou sua melhor marca na temporada e marcou 22 pontos na vitória sobre o Oklahoma City Thunder, por 111 a 99, em casa.

O cestinha da equipe anfitriã foi o italiano Andrea Bargnani, responsável por 26 pontos e 12 rebotes. As boas atuações de Leandrinho, que jogou apenas 26 minutos, e Bargnani levaram o Toronto a sua oitava vitória, na parte intermediária da tabela da Conferência Leste.

Em Denver, Nenê deu boa contribuição para o triunfo do Nuggets sobre o Los Angeles Clippers, por 109 a 104. Ele registrou 11 pontos, sete rebotes, duas assistências e dois tocos. O brasileiro, porém, fez seis faltas na partida e acabou expulso de quadra. O principal jogador dos donos da casa foi Carmelo Anthony, autor de 26 pontos.

O Denver soma agora 12 vitórias e seis derrotas, na sexta colocação da Conferência Oeste. O Los Angeles Clippers ocupa a lanterna da tabela, com quatro triunfos e 16 derrotas.

Já o brasileiro Tiago Splitter passou em branco na vitória do San Antonio Spurs sobre o Minnesota Timberwolves por 107 a 101, em casa. O ala atuou por apenas oito minutos e não conseguiu pontuar. O destaque da equipe foi Tim Duncan, com 22 pontos, enquanto Michael Beasley, do Minnesota, foi o cestinha do duelo, com 28 acertos.

Com a vitória, a 16.ª na temporada, o San Antonio Spurs segue na liderança no lado Oeste. A equipe soma apenas três derrotas. Já o Minnesota é o penúltimo colocado, com quatro triunfos e 15 derrotas.