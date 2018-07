Brasileiros reconhecem apagão na derrota para Sérvia no basquete

A seleção brasileira masculina de basquete foi eliminada nas quartas de final do Mundial da Espanha, ao perder para a Sérvia por 84 a 56, nesta quarta-feira, em Madri. O jogo foi praticamente definido no terceiro quarto, quando os sérvios ganharam por 29 a 12 e abriram vantagem difícil de alcançar. Os próprios jogadores do Brasil reconheceram e lamentaram o apagão do time naquele período.

"Conseguimos jogar de igual para igual o primeiro tempo, mas nos perdemos após um lance no início do terceiro período e da marcação de duas faltas técnicas. A partir daí, a equipe se desestruturou, deu um apagão e não conseguimos voltar para o jogo", afirmou o ala Marquinhos, lembrando da jogada em que Sérvia teve seis lances livres seguidos e converteu todos, para abrir a vantagem.

"Não tem muita explicação. A Sérvia jogou muito bem os 40 minutos e foi ganhando confiança a cada cesta. Nós fizemos um primeiro tempo bem equilibrado e nos perdemos nos três minutos iniciais do terceiro período. É uma derrota amarga, mas méritos para eles", disse o pivô Nenê. "Méritos para a Sérvia. Além disso, tivemos um apagão no terceiro período", concordou o ala Leandrinho.

Apesar de lamentar a derrota feia para a Sérvia, os jogadores exaltaram a performance brasileira no Mundial da Espanha e também projetaram o futuro da seleção nos Jogos Olímpicos do Rio. "É importante destacar nossa campanha na competição. Mostramos que o Brasil tem um time bem armado e que tem todas as condições de representar o País na Olimpíada de 2016", avaliou Marquinhos.

"Nós trabalhamos muito, demos duro. Esse grupo mostrou que tinha condições de brigar por uma medalha. Nos Jogos Olímpicos de 2016 vamos estar mais fortes e buscar o pódio", avisou Leandrinho. "A seleção brasileira fez uma boa campanha, os jogadores vieram bem, não tivemos problema de lesão. Precisamos continuar trabalhando e temos condições de fazer uma campanha melhor no Rio", completou Nenê.