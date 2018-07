Brasileiros Varejão, Splitter e Nenê perdem na rodada da NBA

INDIANÁPOLIS - Os três brasileiros que entraram em quadra na rodada de quarta-feira da NBA - Anderson Varejão, Tiago Splitter e Nenê Hilário - foram derrotados. Com uma atuação apagada de Varejão, principal destaque do País nesta temporada da liga norte-americana de basquete, o Cleveland Cavaliers perdeu para o Indiana Pacers por 96 a 81, fora de casa, um dia após superar o badalado Los Angeles Lakers. O jogador brasileiro permaneceu em quadra por 29 minutos e teve bom desempenho no garrafão, com 12 rebotes, mas anotou apenas quatro, todos em tiros livres, e deu três assistências.

O Cavaliers chegou a ter uma vantagem de 16 pontos na partida, mas anotou apenas 23 pontos durante o segundo tempo e permitiu a reação do Pacers. Paul George foi o principal destaque do Pacers ao anotar 27 pontos, apenas um a menos do que C. J. Miles, do Cleveland, que foi o cestinha do duelo.

Uma cesta de três pontos de Mo Williams no estouro do cronômetro definiu a vitória do Utah Jazz, em casa, por 99 a 96 sobre o San Antonio Spurs, na noite de quarta-feira, encerrando uma sequência de cinco triunfos do oponente. Paul Millsap somou 24 pontos e 12 rebotes para o Jazz, que chegou a estar perdendo por oito pontos quando faltavam quatro minutos para o encerramento do duelo.

Tim Duncan e Tony Parker anotaram 22 pontos cada para o Spurs, que "varreram" o Jazz nos playoffs da última temporada da NBA e havia vencido 11 das últimas 12 partidas contra o oponente. Splitter atuou por 20 minutos, com 10 pontos, seis rebotes e uma assistência para o San Antonio.

O pivô Nenê foi outro jogador brasileiro que foi derrotado na rodada de quarta-feira da NBA. Pior equipe da Conferência Leste da NBA, o Washington Wizards perdeu para o Houston Rockets por 99 a 93, fora de casa. Nenê atuou por 22 minutos, com 13 pontos, nove rebotes e três assistências.

Fora da partida anterior do Rockets, James Harden retornou bem e foi o cestinha do duelo com 31 pontos. Já o novato Bradley Beal foi o principal destaque do Wizards ao anotar 20 pontos.

Sem o brasileiro Leandrinho Barbosa, o Boston Celtics venceu o Dallas Mavericks por 117 a 115, em casa, em um duelo definido apenas na segunda prorrogação. Paul Pierce foi o cestinha da partida com 34 pontos, enquanto Rajon Rondo somou 16 pontos e 15 assistências. O.J. Mayo fez 24 pontos para o Mavericks e Shaw Marion fez 16 pontos e obteve 11 rebotes para o Mavericks.

Fora de casa, o Golden State Warriors superou o Miami Heat por 97 a 95, fora de casa. A quinta vitória consecutiva da equipe da Califórnia foi definida a 0,9 segundos do fim, quando Draymond Green converteu um arremesso de dois pontos. Klay Thompson liderou o Warrios com 27 pontos, enquanto David Lee somou 22 pontos e 13 rebotes.

LeBron James foi o cestinha da partida com 31 pontos, alcançado a marca de ao menos 20 pontos anotados em 25 partidas consecutivas. Já Chris Bosh fez 21 pontos e obteve 13 rebotes para o Heat.

O Los Angeles Clippers conquistou a oitava vitória consecutiva na temporada 2012/2013 da NBA ao vencer o Charlotte Bobcats por 100 a 94, fora de casa. Chris Paul marcou 19 pontos e deu 10 assistências. Blake Griffin e Matt Barnes também anotaram 19 pontos pelo Clippers. O Bobcats sofreu a nona derrota consecutiva e teve Byron Mullens, com 19 pontos, comO principal destaque.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors 88 x 94 Brooklyn Nets

Orlando Magic 80 x 86 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 96 x 81 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 89 x 96 Chicago Bulls

Charlotte Bobcats 94 x 100 Los Angeles Clippers

Miami Heat 95 x 97 Golden State Warriors

Boston Celtics 117 x 115 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 98 x 85 Sacramento Kings

Houston Rockets 99 x 93 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 92 x 88 New Orleans Hornets

Minnesota Timberwolves 108 x 105 Denver Nuggets

Phoenix Suns 82 x 80 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 99 x 96 San Antonio Spurs

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Atlanta Hawks x Charlotte Bobcats

New York Knicks x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs