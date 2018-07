Brasília arrasa Bauru e fica perto da vaga no NBB

Foi a segunda vitória em dois jogos na série melhor-de-cinco. Com o resultado desta sexta, a equipe de Brasília fica a um triunfo da classificação, que poderá ser garantida, por antecipação, neste sábado, às 21h30, novamente na capital federal.

O Bauru precisará vencer a partida para forçar o quarto jogo e seguir com chances no confronto. No primeiro jogo, a equipe paulista foi derrotada por 102 a 96, em casa. Se necessário, o quarto duelo será realizado na segunda-feira, em Bauru, e o quinto, na próxima sexta, em Brasília.

Nesta sexta, os donos da casa não deram chances ao Bauru e dominaram o jogo desde o início. O primeiro quarto foi fechado em 39 a 16, mas a vantagem aumentou nos períodos seguintes. O Brasília chegou a abrir 97 a 54 no final do terceiro quarto e encaminhou a vitória com tranquilidade.

O cestinha da partida foi Fischer, que marcou 31 pontos para os visitantes. Do lado do Brasília a pontuação foi distribuída entre Arthur, que anotou 22, Rossi, com 18, e Mineiro, responsável por 17 pontos.