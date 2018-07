Brasília bate Minas e enfrenta Flamengo na final do NBB

O Universo/BRB/Financeira Brasília conquistou a terceira e decisiva vitória na semifinal dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), neste sábado, e se garantiu na final da competição. Jogando em casa, a equipe do Distrito Federal derrotou o Pitágoras/Minas por 90 a 77 no quinto e último jogo da série melhor-de-cinco.

Em uma reedição da final da temporada passada, o Brasília terá pela frente agora o Flamengo, atual campeão do NBB. A equipe carioca também precisou de cinco jogos para eliminar o Vivo/Franca na semifinal.

Para chegar à decisão, o Brasília contou com grande atuação do ala/pivô Guilherme Giovannoni, que registrou um double double com 21 pontos e 10 rebotes. Também se destacaram o ala Alex, com 23 pontos, e o armador Valtinho, responsável por 17.

"Foi mais um jogo difícil, como foi durante toda essa semifinal. O Minas valorizou muito nossa conquista, pois jogou muito bem", avaliou Alex. "Ficamos muito felizes que os torcedores estiveram presentes, nos apoiando. Fizeram uma festa bonita e, agora, queremos que isso se repita na final", convocou.

Cestinha da partida, com 22 pontos, Luiz Felipe lamentou a eliminação do Minas. "Estamos chateados por não termos chegado à final. Mas, acho que provamos que tínhamos condições de chegar. Jogamos muito bem hoje e durante toda a série. Estávamos focados. Infelizmente para nós, passou para a final quem venceu três jogos".

A grande final do NBB também será disputada em melhor-de-cinco jogos, a partir do próximo sábado, dia 22, no HSBC Arena, no Rio de Janeiro, às 16 horas. A data e os horários das demais partida ainda não foram definidas.