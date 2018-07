Brasília contrata armador uruguaio indicado por Hernández

SÃO PAULO - O Uniceub/BRB/Brasília contratou seu primeiro reforço indicado pelo novo treinador, o argentino Sergio Hernández. Trata-se do armador uruguaio Martín Osimani.

Osimani jogou nos Estados Unidos nos tempos de high school e universitário. Ele defendeu as universidades de Utah, Duquesne e Miami-Dade e chegou a se increver no draft de 2005, mas não foi selecionado por nenhuma equipe.

O armador então iniciou uma carreira em equipes de destaque no cenário latino-americano, como Biguá, do Uruguai, Halcones de Xalapa, do México, e Obras Sanitárias, da Argentina.

O diretor e ex-treinador de Brasília, José Carlos Vidal, diz que o armador será uma boa opção ofensiva para a equipe, que nesta temporada não conseguiu chegar à semifinal do Novo Basquete Brasil. "O Osimani é um jogador que pode atuar nas três posições de cima. Pode revezar bem com o Nezinho e o Alex, podendo também jogar como ala”, conta.