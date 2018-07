Brasília corre atrás da classificação na Liga das Américas no México

SÃO PAULO - Pinheiros e Uberlândia já avançaram para a fase semifinal da Liga das Américas de basquete, que vai reunir oito equipes, divididas em dois grupos. Agora, quem corre atrás da classificação é o campeão da Liga Sul-Americana do ano passado, Uniceub/Brasília, que estreia nesta sexta-feira, em Xalapa, no México.

A equipe do Distrito Federal tenta retomar o título, que conquistou em 2009, na mesma capital do estado mexicano de Veracruz. O primeiro adversário do time comandado pelo argentino Sergio Hernández será o Regatas Corrientes (ARG), campeão da Liga Sul-Americana de 2012. A partida começa às 22h e terá transmissão pelo Fox Sports 2. No jogo de fundo, o Halcones Xalapa vai enfrentar o Marinos de Anzoátegui, da Venezuela.

O ala Arthur, recuperado de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, está de volta. O ala Jimmy Baxter, contratado especialmente para a Liga das Américas, vai estrear.

Após vivenciar um mau momento no início do NBB, Brasília vive franca recuperação, com oito vitórias nas dez últimas partidas.

Alex Garcia, que já enfrentou o Regatas Corrientes algumas vezes, cita as virtudes que o time precisa demonstrar para estrear com vitória. "Temos que fazer um jogo consciente, sem rifar posses de bola no ataque. Também temos que saber usar nossa defesa que, se estiver forte desde o início da partida, obrigando o Regatas Corrientes a improvisar no ataque, temos grandes chances de vencer o primeiro jogo".

O treinador do Regatas, Nicolás Casalánguida, elogiou o adversário da primeira rodada. "Uniceub é uma equipe que se reforçou muito bem com os estrangeiros Goree e Osimani. E também fez uma aposta em Jimmy Baxter, que é muito conhecido na Argentina e seguramente dará uma contribuição de nível já que será orientado por um grande técnico (Sergio Hernández), conhecedor do âmbito americano e com vasta experiência neste tipo de competição internacional".