Brasília derrota São José na abertura do NBB

Atual campeão, o Uniceub/BRB/Brasília não sentiu a pressão da torcida contra em São José dos Campos e venceu o São José/Unimed/Vinac por 78 a 63, nesta sexta-feira, no jogo de abertura da terceira edição do Novo Basquete Brasil (NBB).

O destaque da partida foi o armador Nezinho, com grande aproveitamento nas tentativas de três pontos. O jogador do Brasília acertou cinco de oito chutes e foi o cestinha do duelo, com 31 pontos.

"Eu acho que eu posso ajudar na pontuação, mas eu quero mesmo é armar e deixar para o Arthur, o Guilherme pontuarem. Hoje aconteceu de eu ser o cestinha, mas o importante foi conquistar a vitória", declarou Nezinho, ao final da partida.

Além de contar com a eficiência de Nezinho, o Brasília foi beneficiado nesta sexta pelos seguidos erros do adversário, visivelmente cansado depois de jogar pelo Campeonato Paulista na noite de quinta-feira.

"Acho que falhamos na defesa, mas nós estávamos cansados também, viemos de dois jogos seguidos. Nossa equipe correu atrás, mas eles tem excelentes jogadores e no final pesou o cansaço", explicou Wanderson, que se sobressaiu no São José, ao anotar 19 pontos.

