Brasília e Flamengo disputam clássico do basquete brasileiro na Capital Federal

SÃO PAULO - Brasília e Flamengo fazem, indiscutivelmente, o maior clássico do basquete brasileiro no momento. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h, com transmissão pelo SporTV. É bem verdade que Franca tirou um pouco do atrativo do jogo. Brasília despontava como a equipe mais credenciada a dar fim à invencibilidade rubro-negra no NBB, pois superara o Fla na Liga das Américas, mas Franca se antecipou no último sábado.

O Flamengo é o líder do NBB, com 21 vitórias em 22 jogos. Já Brasília tem 17 triunfos em 21 partidas.

No primeiro turno, o Flamengo venceu por 102 a 88. Brasília deu o troco pela Liga das Américas, em Barquisimeto, na Venezuela: 85 a 74. "Na Venezuela, as coisas saíram bem. A gente sabia que, para ganhar o jogo, teríamos de entrar 100% concentrados, e foi isso que aconteceu. Mas não podemos relaxar. Precisamos estar da mesma forma que lá, porque, em Brasília, teremos um público bem maior, que apoia o nosso time", explicou o pivô brasiliense Paulão Prestes.

Na história do confronto no NBB, Brasília soma dez vitórias, contra nove do Flamengo. Já houve duas finais do NBB reunindo as duas equipes, com um título para cada lado.

Brasília, atual tricampeão do NBB, venceu os sete últimos duelos entre as duas equipes na Capital Federal."O jogo vai ser duro, como sempre acontece quando estas equipes se enfrentam, mas estamos vivendo um bom momento e queremos tirar proveito disso, fazendo uma partida boa e procurando impor o nosso ritmo. Tenho certeza de que os nossos torcedores comparecerão em grande número para nos apoiar e essa perspectiva de casa cheia nos anima bastante", comentou Guilherme Giovannoni.

O Flamengo novamente atuará desfalcado de seu titular na armação, o ganense Kojo Mensah. O ala-armador Vítor Benite quer ver nesta quinta uma marcação melhor de sua equipe. "Vamos entrar em quadra com o pensamento de realizar um bom jogo, marcando forte para podermos atacar com consciência Espero por um jogo complicado, já que vai reunir dois rivais tradicionais, que estão se confrontando em busca das primeiras posições na tabela de classificação", concluiu Benite.

Outro jogo interessante da rodada é o duelo do Alto Tietê, entre Mogi das Cruzes e Suzano, a partir das 20h. No primeiro turno, a vitória foi de Suzano, em sua casa, o Paulo Portela, por 78 a 77. Os mogianos estão sedentos por vingança.

Outros jogos:

Vila Velha x Pinheiros (19h, com SporTV)

Franca x Joinville (20h)

Uberlândia x Limeira

Basquete Cearense x Tijuca

Bauru x Liga Sorocabana