Brasilia estreia com derrota no Torneio Interligas

SÃO PAULO - O Uniceub/BRB/Brasília estreou com derrota noTorneio Interligas. Ao enfrentar o Peñarol, campeão da Argentina, a equipe perdeu por 85 a 79.

O time brasileiro começou melhor, mas rapidamente o Peñarol reagiu e fechou o primeiro quarto vencendo por 30 a 18. No segundo quarto, os argentinos mantiveram o bom aproveitamento e fecharam com uma vantagem de 23 pontos.

Após o intervalo os brasilienses reagiram, tiraram 20 pontos de distancia e deixaram a partida em aberto para o último quarto. Mas, o argentinos mostraram tranquilidade e fecharam a partida com seis pontos de vantagem.

O ala da equipe de Mar Del Plata, Léo Gutiérrez, foi o cestinha do jogo com 24 pontos. Pelo lado do Brasília, o ala/pivô Guilherme Giovannoni e o ala Alex foram os destaques, anotando 22 pontos cada um.