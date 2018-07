Brasília festeja o seu terceiro título da Liga Sul-Americana de Basquete

O triunfo do Brasília foi definido nos instantes finais com uma cesta de três pontos de Deryk Ramos. O armador já havia sido decisivo para a vitória no primeiro jogo da série quando anotou 28 pontos no triunfo por 94 a 92 em casa. Dessa vez, marcou 19, incluindo o arremesso que definiu o triunfo no final do confronto, a menos de um segundo do encerramento do duelo.

Guilherme Giovannoni, com 14 pontos, e Lucas Cipolini, com 13, foram os outros destaques do triunfo do Brasília na Argentina. Jeremiah Wood brilhou pelo San Martín com 17 pontos e dez rebotes, mas não conseguiu evitar a derrota da sua equipe.

O Brasília teve campanha praticamente perfeita para conquistar o título da Liga Sul-Americana, tendo vencido sete dos oito jogos que disputou. Assim, repetiu as conquistas de 2010 e 2013, se igualando ao argentino Atenas de Córdoba como o principal vencedor da competição.

O título assegurado na noite de quarta-feira também confirma o recente domínio das equipes brasileira na Liga Sul-Americana de Basquete. Este foi o terceiro título seguido de um time do País - o próprio Brasília levou a taça em 2013, enquanto o Bauru foi o campeão no ano passado.