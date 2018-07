Brasília perde para o Limeira e cai para terceiro no NBB

SÃO PAULO - O Uniceub/BRB/Brasília não é mais o líder em aproveitamento no NBB. A equipe perdeu neste domingo para o Winner/Limeira por 93 a 90 e ficou com 73,% de aproveitamento no NBB. Ficando, desta forma, atrás do novo líder Flamengo (75%) e do Pinheiros, que possui a mesma campanha que o time da capital federal mas leva vantagem no confronto direto.

A partida foi bastante equilibrada nos três primeiros quartos, mas a boa defesa do Limeira no quarto possibilitou a vitória do time do estado de São Paulo. Além disso, a equipe também contou com o cestinha da partida, o ala/armador dominicano Ronald Ramon.

"Precisávamos desse resultado. A equipe lutou muito e com muita garra conquistou essa vitória sobre uma das equipes mais fortes do campeonato. O jogo foi duro e nos detalhes vencemos essa partida", disse o pivô da equipe paulista, Daniel Alemão.

Com o resultado, o atual campeão paulista atingiu 50% de aproveitamento no Novo Basquete Brasileiro (NBB), com sete vitórias em 14 partidas.

Outros jogos. Sem muitas dificuldades, e com um forte ritmo na defesa, o Pinheiros/SKY venceu o Vila Velha/Garoto/BMG/UVV por 88 a 55. O cestinha da partida foi o ala do Pinheiros/SKY Marquinhos, com 26 pontos. Do outro lado, Rafinha, Dusan e Riddick somaram nove pontos cada.

O Assis Basket também entrou em quadra neste domingo pelo NBB e conseguiu a sua segunda vitória na temporada. Bateu o Araldite/Univille por 85 a 74, em uma partida que teve como destaque o armador Ricardo Giannecchini.

Confira os resultados deste domingo no NBB:

Paulistano/Amil 61 x 84 Vitória Basquete/CECRE

Unitri/Universo 92 x 67 São José/Unimed/Vinac