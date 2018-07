Brasília reage, derrota Flamengo e empata final do NBB

Marcada por muitas faltas e discussões, a partida começou com o Flamengo melhor em quadra, que abriu ligeira vantagem, liderado por Guilherme Teichmann e Marcelinho. Os donos da casa reagiram na sequência, mas a equipe carioca terminou o primeiro quarto com seis pontos à frente.

O Brasília assumiu o comando do jogo a partir do segundo quarto, quando reduziu a vantagem dos rivais, com noite inspirada de Guilherme Giovannoni. Contudo, o Flamengo voltou a crescer nos instantes finais e chegou ao intervalo com uma vantagem de 45 a 44.

As duas equipes voltaram a se alternar com bons momentos no terceiro quarto. Dessa vez, o Brasília foi soberano e fechou o período com oito pontos de vantagem. Os visitantes reagiram no último período, ao reduzir o placar. Contudo, não foi o suficiente para buscar a segunda vitória na série.

Marcelinho foi o cestinha do jogo, com 41 pontos. Teichmann contribuiu com outros 20. Pelo Brasília, Giovannoni anotou 19, e teve a ajuda de Alex, responsável por 17 pontos, e Nezinho, com 16.

"O ponto chave dessa vitória foi o emocional. Conseguimos voltar melhor no segundo tempo, corrigir nossos erros e garantir uma vitória muito importante", afirmou o pivô Estevam, um dos destaques do Universo na partida.

Já o ala/pivô Jefferson lamentou o revés do Flamengo, e elogiou a postura do rival. "Infelizmente o Universo conseguiu minar nossos pontos fortes. Além disso, fizeram uma marcação muito forte principalmente no segundo tempo. Agora resta vir mais concentrado na próxima partida e recuperar a vantagem na série".