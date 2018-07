Brasília reassume liderança após vencer o Flamengo

SÃO PAULO - A vitória do Uniceub/BRB/Brasília na quarta-feira, 23, sobre o rival Flamengo, por 85 a 71, em casa, devolveu a liderança ao time da capital federal em partida adiada da 13ª rodada do primeiro turno da NBB. O Uniceub está com 14 vitórias em 18 jogos na competição, o equivalente a 76,4% de aproveitamento.

O destaque da partida foi a dupla Alex e Guilherme Giovanni, com 21 e 19 pontos respectivamente. No entanto, o cestinha foi Marcelinho, ala do Flamengo, que assinalou 26 pontos.

Com início equilibrado, partida contou com um bom aproveitamento de bolas de 3 pontos e com o Flamengo explorando melhor o ataque. Embora superior na primeira etapa, o Uniceub terminou o primeiro quarto atrás do Flamengo, com placar parcial de 24 a 17.

O Flamengo voltou melhor para o segundo quarto e logo ampliou a vantagem para dez pontos. O time da casa reagiu com uma boa atuação do armador Nezinho, que ajudou o Uniceub a fechar a etapa apenas quatro pontos atrás, no placar de 41 a 37.

Na volta dos vestiários, o Brasília voltou melhor. O ala Arthur marcou 4 pontos consecutivos que colocaram o time de Brasília à frente do Flamengo. Dai em diante, a partida ficou mais acirrada dos dois lados e com a equipe carioca exagerando nos erros. O terceiro quarto terminou com parcial de 63 a 55 para o Uniceub.

No início do último quarto, o técnico do Flamengo, Gonzalo Garcia, sacou Marcelinho da equipe, dando brecha para que o Brasília começasse a ditar o ritmo do jogo. A vantagem do time da casa aumentou para 17 pontos, placar que os rubro-negros tentaram diminuir, mas não conseguiram.

"Não fizemos um bom jogo no primeiro tempo, mas o Vidal (José Vidal, técnico do Brasília) conversou com a gente no intervalo e voltamos muito concentrados. Essa vitória serve pra mostrar que nosso time tem objetivos grandes, vamos buscar o bicampeonato e nada melhor que vencer um confronto direto", afirmou o ala do Brasília, Arthur.

Com essa vitória, o Brasília aumentou sua vantagem sobre o rival no confronto direto entre as duas equipes na história do NBB. Brasilienses estão com nove triunfos contra seis dos cariocas.

"Em um confronto tão equilibrado, nosso pior momento no jogo coincidiu com o melhor do time deles. Isso foi fundamental pra sairmos daqui com a derrota", lamentou o ala Marcelinho. O Flamengo ocupa, hoje, a terceira colocação por aproveitamento no NBB, com 14 vitórias em 19 jogos, mesma campanha do Pinheiros/SKY, que supera os cariocas no confronto direto.