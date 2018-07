Brasília vence e continua com chance de prosseguir no Torneio Interligas

SÃO PAULO - O Uniceub/BRB/Brasília venceu a equipe argentina Obras Sanitarias, no país do adversário, pelo apertado placar de 79 a 76, em partida válida pelo Torneio Interligas. A vitória veio de virada, puxada pela ótima atuação do armador Nezinho, que marcou 32 pontos. O resultado mantém vivas as chances do time brasileiro de chegar a final do Torneio Interligas.

"O jogo foi equilibrado o tempo todo, mas conseguimos nos recuperar da derrota de ontem e conquistamos essa excelente vitória contra o líder do campeonato argentino. Agora temos que fazer nossa parte, vencer o Flamengo e torcer para ficarmos em primeiro para lutar por esse título", disse Nezinho.

O Brasília agora mantém suas atenções na partida deste domingo, dia 10, contra o Flamengo. O jogo será realizado às 19h, na cidade de Mendoza (ARG) e poderá dar ao time do Distrito Federal a liderança do primeiro quadrangular do Torneio Interligas, dependendo do resultado da partida entre Obras Sanitarias e Peñarol, às 21h.

O Peñarol lidera o grupo com duas vitórias, seguido por Brasília e Obras Sanitarias, que contam com uma vitória cada. O Flamengo é o lanterna do grupo, com duas derrotas.

Foco no clássico. Foi por muito pouco, mas não deu para o Flamengo. Em jogo decidido apenas na última bola, o time brasileiro foi superado pelo Peñarol, por 82 a 81, e agora foca suas forças para o clássico deste domingo, contra o Brasília.

Apesar do resultado, o flamenguista Teichmann se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe e parabenizou o adversário pela vitória.

"Foi uma partida excelente, principalmente por nossa evolução em relação ao jogo passado. O Peñarol está de parabéns pela vitória", declarou. "Vamos encarar nosso próximo jogo com muita seriedade, não viemos até a Argentina para perder as três partidas. Vamos em busca da vitória contra o Brasília", completou Teichmann, que deixou a quadra com um duplo-duplo. Foram 13 pontos e 12 rebotes para o ala/pivô.