Brasília vence Franca e conquista título do NBB

Em três edições já realizadas do NBB, liga criada e administrada pelas equipes, o Brasília foi vice-campeão na primeira, quando perdeu a final para o Flamengo, e conquistou o título nas duas outras. Dessa vez, a vitória na decisão do campeonato foi sobre o tradicional time de Franca, que não teve forças para levar a definição para o quinto e decisivo jogo.

Na série final, Brasília abriu com vitória em casa por 92 a 72. Depois, ganhou também como visitante, ao fazer 80 a 75. Aí, Franca conseguiu uma sobrevida, ao vencer em seu ginásio por 93 a 92. Mas o time do Distrito Federal tratou de fechar o confronto nesta terça-feira, ao derrotar o rival até mesmo com certa tranquilidade, controlando o placar desde o começo.

Com alguns jogadores da seleção brasileira, o Brasília mostrou a força de seu conjunto para derrotar Franca nesta terça-feira. Guilherme Giovannoni terminou como cestinha, com 17 pontos, enquanto Alex contribuiu com outros oito, Nezinho fez 12 e Arthur somou 15. Do outro lado, o melhor da equipe paulista foi Benite, que conseguiu marcar 16 pontos.

"Essa torcida é maravilhosa, abraçou essa equipe. A equipe merecia, fez de tudo para ser campeã", disse Nezinho, lembrando que o Ginásio Nilson Nelson recebeu 18 mil pessoas nesta terça-feira. "É um grupo que tem prazer de jogar junto. Tenho muito orgulho de jogar com esses caras", completou Guilherme Giovannoni, eleito o melhor jogador do NBB.