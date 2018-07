Brasília vence Vila Velha fora de casa no NBB

O Uniceub/Brasília superou o Vila Velha/Garoto na noite de terça-feira por 80 a 68, no Espírito Santo, em partida válida pela quinta rodada do NBB que foi remarcada em função da participação do time brasiliense no Hexagonal Final da Liga sul-americana.

Esta foi a quarta vitória em cinco jogos do atual campeão, e a terceira de forma consecutiva. O destaque foi o ala Arthur, que somou 20 pontos e teve aproveitamento de 77% nos arremessos de quadra. Do lado capixaba, o cestinha foi o ala norte-americano Robert Owens, com 21 pontos, além de cinco rebotes.

Apesar dos esforços do time da casa, os visitantes se mantiveram a frente no placar durante toda a partida. Embora a vantagem se mantivesse abaixo dos dez pontos no primeiro tempo, Brasília controlou bem o marcador.

Depois de vencer o primeiro quarto por 26 a 17, o Vila Velha chegou a diminuir a diferença para três pontos no segundo período, graças aos arremessos precisos do sérvio Dusan e do norte-americano Owens. Mas o time brasiliense logo retomou o ritmo e elevou a diferença para seis pontos no intervalo: 45 a 39.

No segundo tempo, novamente os visitantes foram melhores e com atuação inspirada do trio Arthur, Alex e Guilherme ampliaram a vantagem para 68 a 56 no terceiro período.

No quarto decisivo, bastou os atuais campeões do NBB administrarem a diferença. Já sem forças para reagir, o time capixaba não conseguiu evitar a sexta derrota da equipe, que ainda não venceu na temporada 2010/11.

"Sabíamos que o jogo seria duro, porque o Vila Velha ainda não conseguiu vencer no NBB e buscaria essa vitória em casa a qualquer custo. Esse resultado é muito importante porque mantém esse bom momento da equipe após a conquista da Liga Sul-Americana e, também, nos deixa próximo dos líderes, Flamengo e Franca", disse Arthur.