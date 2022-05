Por que Brittney Griner pode ser a última estrela do basquete americano jogando na Rússia

Jonathan Abrams e Tania Ganguli, The New York Times, O Estado de S.Paulo

O empresário Mike Cound havia decidido um valor – um pedido de salário razoável, disse ele – para uma cliente que queria jogar no UMMC Yekaterinburg, um time profissional de basquete feminino da Rússia. Como um agente esportivo experiente, era isso que ele deveria fazer.

Mas quando ele, por impulso, dobrou o pedido, a equipe aceitou sem hesitar. E quando outra cliente lesionou o joelho e não pôde jogar, o time pagou mesmo assim. Para outra cliente, o UMMC Yekaterinburg ofereceu mais que o triplo do valor que ela poderia ganhar na WNBA, nos Estados Unidos, – se ela concordasse em jogar apenas na Rússia.

Nada disso era normal. Mas o UMMC Yekaterinburg não era como qualquer outra equipe. "Não há nada parecido nos esportes", disse Cound. "Os Yankees (time de beisebol), talvez, nos velhos tempos com George Steinbrenner, quando eles pagavam quatro vezes mais do que qualquer outra pessoa."

Esse tipo de gasto e generosidade, alimentados pelos oligarcas russos que possuem times por motivos políticos e de orgulho, atraíram muitas jogadoras da WNBA ao longo dos anos para um país que mal conhecem, a milhares de quilômetros de casa, por uma recompensa financeira geralmente indisponível no mercado dos Estados Unidos.

Mas esses dias podem ter acabado. No contexto da guerra na Ucrânia, a detenção pela Rússia da estrela da WNBA Brittney Griner por acusações de drogas e a crescente pressão da liga dos Estados Unidos para limitar essa ida de jogadoras ao exterior forçaram uma reconsideração tardia das implicações éticas e financeiras de atuar no basquete russo.

Griner, pivô do Phoenix Mercury que estava na Rússia para jogar pelo UMMC Yekaterinburg quando foi detida em fevereiro, estaria ganhando pelo menos US$ 1 milhão da equipe - muito mais do que o salário-base máximo da WNBA de cerca de US$ 230 mil. Pagamentos semelhantes atraíram outras estrelas de renome, como Diana Taurasi e Breanna Stewart.

Mas a detenção de Griner, as atrocidades da guerra e as sanções econômicas aumentaram a pressão em se associar com empresas russas – incluindo seus times de basquete. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse na terça-feira que Griner havia sido "detida injustamente" e que seus funcionários estavam trabalhando para libertá-la.

Griner pode ser a última estrela do basquete americano a jogar profissionalmente na Rússia, quebrando um canal lucrativo que uma lista de jogadoras renomadas tem aproveitado por uma geração inteira. “Se você tem sua filha, está confiando em mim e ouvindo meu conselho”, disse Cound, “não vejo onde posso olhar na sua cara e dizer: 'Sim, esta é uma boa ideia, se Vladimir Putin ainda estiver no comando.”

Oligarcas comprados

Griner permanece sob custódia com outras mulheres na Rússia, onde ela joga basquete desde 2015. Em fevereiro, funcionários da alfândega russa acusaram Griner de carregar cartuchos de vape com óleo de haxixe em sua bagagem em um aeroporto perto de Moscou. Se Griner for condenada, ela pode pegar até 10 anos de prisão. Autoridades americanas há muito tempo acusam a Rússia de deter pessoas sob acusações forjadas.

Em março, um tribunal russo estendeu o tempo de prisão de Griner até pelo menos 19 de maio. Essa audiência não tratou dos méritos do caso. O Departamento de Estado americano não explicou por que ou como seus funcionários determinaram que sua detenção foi ilegal.

O UMMC Yekaterinburg, com sede na cidade de mesmo nome e a cerca de duas horas de voo de Moscou, é controlada pelo oligarca Iskander Makhmudov e seu parceiro de negócios, Andrei Kozitsyn. Makhmudov e Kozitsyn dirigem a Ural Mining and Metallurgical Co., que extrai commodities como cobre, zinco, carvão, ouro e prata, e é uma das maiores produtoras da Rússia.

Eles faziam parte de uma onda de oligarcas que acumularam sua riqueza após o colapso da União Soviética investindo em indústrias como gás, petróleo e metais preciosos. Após a ascensão de Putin, oligarcas como Roman Abramovich, Alisher Usmanov e Mikhail Prokhorov compraram importantes franquias esportivas, como Chelsea e Arsenal, no futebol inglês, e o Brooklyn Nets, da NBA.

Makhmudov foi acusado de estar envolvido em um esquema para assumir o controle da indústria russa de alumínio, de acordo com um processo civil aberto em Nova York em 2000. Nele, Makhmudov e dois outros oligarcas, Oleg Deripaska e Michael Cherney, foram acusados de um esquema de extorsão que envolveu fraude, suborno e tentativa de homicídio. Eles contestaram as alegações e o caso foi arquivado nos Estados Unidos porque o juiz consentiu em transferi-lo para a Rússia.

"O crime organizado estava ganhando dinheiro, e Makhmudov e Deripaska estavam investindo o dinheiro", disse Greenaway. Várias tentativas de contatar Makhmudov e Kozitsyn para essa reportagem não tiveram sucesso. Os rendimentos da mineração ajudaram Makhmudov e Kozitsyn a investir no basquete feminino e em outros esportes na Rússia, como artes marciais e tênis de mesa.

Outro ex-agente do FBI, que falou sob condição de anonimato porque seu atual empregador o impediu de se pronunciar publicamente, disse que os oligarcas querem ser associados a negócios legítimos e de alto nível, como times esportivos, para tornar mais difícil para Putin puni-los severamente sem qualquer um percebendo. Ganhar muito dinheiro fora da Rússia pode perturbar Putin, disse o agente, e parece interferir em sua agenda política. "Quando os oligarcas entram na briga, ele vem atrás de você, com as armas em punho", disse o agente.

Na Rússia, Bird e Taurasi foram tratadas como celebridades. Shabtai Kalmanovich, proprietário do Spartak Moscou, deu às jogadoras altos salários, bônus em dinheiro e presentes. Kalmanovich disse uma vez à ESPN que perdia milhões a cada temporada. A equipe pagou para ter seus jogos transmitidos na Rússia e não cobrou os torcedores para comparecer, esperando primeiro fazer com que os espectadores investissem no esporte antes de cobrar a entrada. Kalmanovich, que fez fortuna no comércio de diamantes, foi assassinado em 2009.

“A tendência de gastar muito no basquete feminino e trazer jogadores caros foi em grande parte imposta por ele – junto com os donos do UMMC”, disse Dmitry Navosha, fundador do site de esportes russo Sports.ru.

Como pagar jogadoras de basquete na Rússia

Bird ingressou no UMMC Yekaterinburg em 2011-12. Taurasi fez isso em 2012-13 depois de duas temporadas na Turquia. Depois que Griner ganhou um campeonato com Taurasi e Mercury em sua segunda temporada na WNBA em 2014, ela foi jogar pela China e depois por Yekaterinburg também.

A temporada da WNBA normalmente vai de maio a setembro. Então, dezenas de jogadoras vão para o exterior – Rússia, China, Itália e outros países – para complementar suas rendas jogando em ligas internacionais. Na pré-temporada passada, 70 das 144 jogadoras da liga foram para o exterior.

Nas pré-temporadas de 2017 e 2018, 89 jogadoras fizeram a mudança. As novatas da WNBA podem ganhar apenas US $ 60 mil em salário base, com veteranas como Griner e Taurasi capazes de ganhar até US $ 22 mil. A WNBA tende a não gostar dessas comparações, dizendo que a liga feminina gera muito menos receita.

A pressão por oportunidades de ganhos adicionais para as jogadoras ocorre quando a liga americana está tentando limitar a saída das atletas para o exterior. Pode ser desgastante fisicamente competir o ano todo, e muitas perdem a pré-temporada da WNBA e os jogos do início da temporada quando terminam suas temporadas internacionais. A partir de 2024, as jogadoras serão inelegíveis na temporada da WNBA se não se reportarem ao time a tempo, embora haja exceções a essa política.

As companheiras de equipe de Griner em Yekaterinburg - as americanas Courtney Vandersloot, Allie Quigley e Jonquel Jones - retornaram com segurança aos Estados Unidos depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro. Não está claro se elas – ou quaisquer outras – voltarão ao país.