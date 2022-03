Brittney Griner, estrela da WNBA, é detida na Rússia com derivado de maconha

O departamento federal de alfândega russo comunicou, no último sábado, que havia detido Brittney Griner, no aeroporto de Sheremetyevo, que tentou entrar no país com cartuchos de vape que continham óleo de haxixe em sua bagagem, o que é proibido na Rússia. Apesar do governo do país não ter divulgado a identidade da atleta, um vídeo confirmou que se tratava da bicampeão olímpica e sete vezes All-Star da WNBA. Os cartuchos do derivado de maconha são permitidos em quase todo o território americano.

Em um comunicado, a agente de Griner, Lindsay Kagawa Colas, não contestou os relatos da detenção de seu cliente. “Estamos cientes da situação com Brittney Griner na Rússia e estamos em contato próximo com ela, sua representação legal na Rússia, sua família, suas equipes e a WNBA e a NBA”. A pivô atua no país europeu durante suas férias na liga de basquete feminino dos Estados Unidos desde 2015.

Por conta da prisão de Griner, um processo de transporte de drogas e tráfico internacional foi aberto contra a jogadora americana. De acordo com as leis russas, se condenada, a jogadora pode pegar até 10 anos de detenção.

A prisão de Brittney Griner acontece em um dos mometos mais tensos na Rússia. Por conta da guerra com a Ucrânia, o país vem sofrendo diversas sanções do mundo, com a maioria delas sendo capitaniadas pelos Estados Unidos. Por conta disso, na última semana, o Departamento de Estado americano soltou um aviso de viagem pedindo que os americanos que estão na Rússia que saíssem “imediatamente” do país. O comunicado alertou que “a Embaixada dos EUA tem severas limitações em sua capacidade de ajudar os cidadãos dos EUA”.

Perguntado sobre a situação de Brittney Griner, o Departamento de Estado dos Estados Unidos se limitou a dizer que “sempre que um cidadão dos EUA é preso no exterior, estão prontos para fornecer todos os serviços consulares apropriados.”