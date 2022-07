Brittney Griner afirma em depoimento que não tinha intenção de entrar com drogas na Rússia

A jogadora de basquete Brittney Griner disse em juízo nesta quarta-feira que não tinha intenção de levar óleo de cannabis para a Rússia. Ela está detida no país desde fevereiro deste ano. De acordo com autoridades do país, a pivô do Phoenix Mercury, time da WNBA, liga feminina de basquete dos EUA, foi flagrada em posse de um cigarro eletrônico carregado com óleo de haxixe, um derivado da maconha, no Aeroporto Internacional de Moscovo-Sheremetievo.

A atleta explicou que teve permissão de um médico americano para usar cannabis medicinal com o objetivo de aliviar a dor de suas muitas lesões, informou a AFP. "Não entendo como foi parar na minha mala (...) Se tiver que levantar uma hipótese, diria que aconteceu isso porque fiz os preparativos da viagem com pressa", explicou ao tribunal. "Ela simplesmente esqueceu de verificar o que estava trazendo", disse Alexander Boilov, um de seus advogados.

Leia Também Brittney Griner: Entenda o caso da estrela americana do basquete que vai ser julgada na Rússia

A defesa de Griner lembrou que a atleta pode ter tido perda de memória porque sofreu uma forma virulenta da covid-19. "Eu não pensei ou planejei introduzir substâncias proibidas na Rússia. Eu não pretendia violar a lei russa", enfatizou a medalhista olímpica. Griner voltará aos tribunais no dia 2 de agosto.

A atleta se declarou culpada das acusações de posse de drogas em um tribunal russo no início do mês. “Eu gostaria de me declarar culpada, Meritíssimo. Mas não houve intenção. Eu não queria infringir a lei”, disse Griner em inglês, que foi traduzido para o russo, informou a Reuters. O advogado da atleta, Aleksandr Boikov, disse que os cartuchos do cigarro eletrônico apareceram na bagagem de Griner "por descuido".

O flagrante aconteceu no dia 17 de fevereiro, cerca de uma semana antes da invasão russa na Ucrânia. O uso recreativo de cannabis é permitido no Arizona, estado americano em que a jogadora atua.

Quem é Brittney Griner?

Brittney Griner, de 31 anos, foi campeã da WNBA em 2014 pelo Phoenix Mercury e bicampeã olímpica pelos Estados Unidos (nos Jogos do Rio-2016 e Tóquio-2020). Brittney Griner é a mulher com mais enterradas na história da liga feminina, com 17 na temporada regular, cinco no All-Star Game e uma vez nos playoffs.

Mesmo sendo considerada uma das maiores jogadoras da história, a atleta estava no país para participar da temporada russa de basquete, pelo UMMC Ekaterinburg. É comum que jogadoras americanas participem de outras ligas durante a intertemporada da WNBA. Isso acontece, principalmente, pelos baixos salários. Enquanto estrelas do basquete masculino, como Stephen Curry, LeBron James e Kevin Durant, ganham cerca de US$ 40 milhões (R$ 209 milhões) por ano, o teto da liga feminina fica em torno de US$ 228 mil (R$ 1,1 milhão) por temporada.