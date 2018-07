Brooklyn Nets demite o técnico Avery Johnson

"O Brooklyn Nets liberou Avery Johnson de todas suas responsabilidades como técnico", anunciou o diretor-geral do Nets, Billy King. "A diretoria do Nets gostaria de expressar seu agradecimento ao Avery por seus esforços e desejar a ele todo sucesso no futuro", disse o dono da franquia, o russo Mikhail Prokhorov.

A decisão foi tomada por conta da queda do Nets, que venceu apenas três das últimas 13 partidas disputadas, após um grande início de temporada, no qual chegou a ter 11 triunfos em 14 jogos. Até por conta dessa arrancada, Avery Johnson foi escolhido o melhor técnico da Conferência Leste nos meses de outubro e novembro.

Ex-armador de San Antonio Spurs, Dallas Mavericks, Denver Nuggets, entre outros, Avery Johnson começou a carreira de técnico justamente no Mavericks, em 2005, e lá ficou até 2008. Em 2010, assumiu o Nets, que passava por má fase na época. Reestruturado e agora com sede no Brooklyn - antes era em Nova Jersey - o time investiu pesado para ser uma das potências do Leste, o que não vinha sendo colocado em prática nos últimos jogos.