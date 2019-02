Bruno Caboclo assina contrato em definitivo com o Memphis Grizzlies na NBA

O brasileiro Bruno Caboclo aproveitou bem as oportunidades que teve e convenceu o Memphis Grizzlies a definir sua permanência. Nesta quarta-feira, a franquia do Tennessee anunciou que o ala de 23 anos assinou um contrato em definitivo.

Os termos do acordo não foram revelados, mas é certo que Caboclo permanece no Grizzlies ao menos até o fim desta temporada. A imprensa local informou que o novo contrato do brasileiro é válido até o fim da próxima edição da NBA, em 2019/2020.

Trata-se de um avanço para o jogador, que estava desde o mês passado no Grizzlies, com quem assinou dois contratos consecutivos válidos por 10 dias. Neste período, o brasileiro atuou em dez partidas, nas quais registrou médias de 6,1 pontos, 3,2 rebotes e 1,4 toco, em 21,1 minutos em quadra.

Caboclo chegou à NBA em 2014, após ser escolhido na 30.ª colocação daquele Draft pelo Toronto Raptors. Pelo time canadense, não passou de uma promessa, e ao longo de quatro anos pouco atuou. Teve breve passagem na última temporada pelo Sacramento Kings, mas também não foi aproveitado.

Sua nova oportunidade na NBA só aconteceu porque ele se destacou na G-League, a liga de desenvolvimento da NBA, pelo Rio Grande Valley Vipers. Em reconstrução, o Grizzlies apostou no brasileiro e se mostrou satisfeito com o trabalho apresentado.