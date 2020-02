Bruno Caboclo é trocado pelo Memphis Grizzlies e vai para Houston Rockets na NBA

Após Nenê ser trocado pelo Houston Rockets para o Atlanta Hawks, que optou por dispensá-lo, o time do Texas terá novamente um brasileiro no elenco. A franquia acertou uma troca com o Memphis Grizzlies para aquisição de Bruno Caboclo nesta quinta-feira, último dia para negociações entre as equipes na NBA.

Coincidentemente, Caboclo foi trocado por um jogador que havia sido adquirido pelo Houston no dia anterior, na mesma negociação envolvendo Nenê. Jordan Bell chegou do Minnesota Timberwolves e já deixou os Rockets para jogar no Memphis.

Nesta temporada, o brasileiro, que havia renovado o contrato com os Grizzlies após o bom desempenho em 2018-2019, fez apenas 22 jogos (nenhum como titular), com média de 8,7 minutos em quadra. Caboclo registra médias de apenas 2,8 pontos e dois rebotes. Agora terá uma nova chance em Houston.

Apesar da troca envolvendo Caboclo, o dia foi menos agitado do que o esperado. A principal negociação Marcus Morris, que deixou o New York Knicks para defender o Los Angeles Clippers, em um acordo que teve participação do Washington Wizards. Isaiah Thomas também foi para o Clippers, mas será dispensado. Jerome Robinson foi para Washington e Moe Harkless para os Knicks, que ainda receberam uma escolha de primeira rodada no draft de 2020.

Já o Cleveland Cavaliers adquiriu o pivô Andre Drummond, do Detroit Pistons, que recebeu Brandon Knight, John Henson e uma escolha de segunda rodada. O armador D'Angelo Russell foi trocado pelo Minnesota Timberwolves ao lado de Jacob Evans e Omari Spellman com o Golden State Warriors pelo ala Andrew Wiggins, primeira escolha do draft de 2014, e duas escolhas em 2021.