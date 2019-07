Bruno Caboclo se destaca, mas Grizzlies perdem a primeira na Summer League da NBA

Em um confronto de invictos e de dois dos times que possuem as melhores campanhas na Summer League da NBA, o Boston Celtics mostrou mais força e versatilidade em quadra, em Las Vegas, e derrotou o Memphis Grizzlies do brasileiro Bruno Caboclo por 113 a 87, na noite de quinta-feira, no último dia de disputa da fase de classificação.

LEIA TAMBÉM > Brasileiro Didi tem boa atuação em vitória dos Pelicans na Summer League da NBA

Com um bom terceiro período - foram 17 minutos em quadra no total -, Bruno Caboclo foi um dos maiores pontuadores dos Grizzlies e terminou o confronto com 10 pontos e seis rebotes, além de um roubo de bola. Dusty Hannahs (15 pontos) e Tyler Harvey (14) foram os outros destaques da franquia do Tennessee, que não teve novamente o armador Ja Morant, segunda escolha do Draft.

Com o resultado positivo, os Celtics mantiveram os 100% de aproveitamento na competição com quatro jogos e quatro vitórias e ficaram com a melhor campanha da fase de classificação. Já os Grizzlies perderam a primeira e agora possuem um retrospecto de três triunfos e um revés, no oitavo lugar. Assim, se enfrentarão novamente neste sábado, pelas quartas de final da Summer League.

Neste ano, a competição em Las Vegas conta com todas as 30 equipes da NBA, além das seleções da China e da Croácia. Apenas calouros, segundanistas e jogadores jovens pouco aproveitados ou não draftados costumam participar do torneio. Os outros jogos das quartas de final serão: Miami Heat x New Orleans Pelicans (do brasileiro Didi Louzada), Brooklyn Nets x Detroit Pistons e Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves. A grande final será disputada nesta segunda-feira.

Confira a rodada de quinta-feira da Summer League da NBA:

Indiana Pacers 79 x 94 Toronto Raptors

Washington Wizards 76 x 71 Atlanta Hawks

Oklahoma City Thunder 92 x 87 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 87 x 78 Utah Jazz

Los Angeles Clippers 83 x 80 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 87 x 113 Boston Celtics