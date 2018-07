Bryant faz 42 pontos, mas Lakers perde do Clippers

Em boa fase, o Clippers, que vinha de triunfo sobre o Miami Heat, ganhou cinco dos seus últimos seis jogos. Chris Paul fez 33 pontos e Blake Griffin somou 22 pontos e 14 rebotes. Andrew Bynum, com 16 rebotes e 12 pontos, e Pau Gasol, com 14 pontos e dez rebotes, também se destacaram pelo Lakers.

O Chicago Bulls, que está com a melhor campanha da temporada 2011/2012 da NBA, com 12 vitórias e duas derrotas, bateu o Toronto Raptors por 77 a 64, em casa. Assim, a equipe permanece invicta como mandante, com cinco triunfos. Derrick Rose foi o cestinha do duelo com 18 pontos e ainda deu 11 assistências. Carlos Boozer, com 17 pontos e 13 rebotes, e Taj Gibson, com 12 rebotes e 11 pontos, também se destacaram pelo Bulls. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 34 minutos, foi o principal anotador do Raptors e teve bom desempenho, com 15 pontos, seis rebotes e uma assistência.

Melhor equipe da Conferência Oeste da NBA, com 11 vitórias e duas derrotas, o Oklahoma City Thunder superou o New York Knicks por 104 a 92. O Thunder, que obteve o seu sexto triunfo seguido, praticamente definiu o duelo no primeiro tempo, quando anotou 70 pontos e foi ao intervalo com uma vantagem de 23 (70 a 47). Kevin Durant foi o cestinha do jogo com 28 pontos. O Knicks, que não contou com o lesionado Carmelo Anthony, teve Amare Stoudemire, Tyson Chandler e Toney Douglas como principais anotadores, todos com 14 pontos.

O Boston Celtics sofreu a sua quarta derrota consecutiva ao perder para o Indiana Pacers por 97 a 83, fora de casa. As equipes já haviam se enfrentado nesta temporada, também com vitória do Pacers, em Boston. Com o triunfo, o Indiana segue invicto como mandante, com cinco vitórias, sendo quatro com ao menos dez pontos de diferença. Danny Granger, do Pacers, Paul Pierce e Kevin Garnett, ambos do Celtics, foram os cestinhas do duelo, com 21 pontos cada.

Com uma recuperação impressionante, o Atlanta Hawks superou o Minnesota Timberwolves por 93 a 91, em casa, após estar perdendo por uma diferença de 18 pontos. Joe Johnson anotou 25 pontos, Jeff Teague somou 20 pontos e dez assistências e Ivan Johnson terminou o duelo com 11 rebotes e dez pontos para o Hawks. Kevin Love foi o cestinha da partida com 30 pontos e ainda obteve 13 rebotes. Já Ricky Rubio terminou o confronto com 18 pontos e 12 assistências.

Resultados de 15 de janeiro:

Washington Wizards 90 x 103 Philadelphia 76ers

Charlotte Bobcats 112 x 100 Golden State Warriors

Atlanta Hawks 93 x 91 Minnesota Timberwolves

Indiana Pacers 97 x 83 Boston Celtics

Chicago Bulls 77 x 64 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 108 x 99 New Orleans Hornets

Houston Rockets 107 x 105 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 104 x 92 New York Knicks

Dallas Mavericks 99 x 60 Sacramento Kings

Utah Jazz 107 x 94 New Jersey Nets

Los Angeles Clippers 102 x 94 Los Angeles Lakers

Jogos de 16 de janeiro:

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Utah Jazz

San Antonio Spurs x Phoenix Suns