Kobe Bryant garante segunda vitória consecutiva dos Lakers

Perto da sua aposentadoria, Kobe Bryant parece ter renascido. Na noite de quinta-feira, o astro teve a sua segunda grande atuação na semana e liderou o Los Angeles Lakers ao triunfo por 99 a 96 sobre o New Orleans Pelicans, fora de casa. Assim, o pior o time da Conferência Oeste conseguiu o seu segundo triunfo consecutivo.

Bryant, que havia anotado 38 pontos na vitória contra o Minnesota Timberwolves na terça-feira, fez 27 pontos, incluindo três cestas de três nos últimos seis minutos do duelo, o que foi crucial para o triunfo dos Lakers, além de ter conquistado 12 rebotes. A seis segundo do fim, o astro errou um lance livre, dando a chance dos Pelicans empatarem o duelo, desde que convertesse um arremesso de três. Mas Jrue Holiday falhou na tentativa, sacramentando o triunfo do time de Los Angeles.

A atuação do astro dos Lakers ofuscou o desempenho de Anthony Davis. O ala-pivô foi o cestinha da partida com 39 pontos pelo Pelicans e ainda conquistou 11 rebotes, mas não conseguiu evitar a terceira derrota consecutiva da sua equipe, apenas a 12ª colocada no Oeste.

Também pela rodada de quinta, o Toronto Raptors encerrou uma série de cinco vitórias do Portland Trail Blazers ao derrotá-lo por 110 a 103, fora de casa, no duelo entre as equipes com as melhores defesas da NBA. Kyle Lowry liderou o time canadense com 30 pontos, um a mais do que DeMar DeRozan.

Damian Lillard acumulou 27 pontos e 11 assistências, enquanto C.J. McCollum anotou 21 pontos pelo Blazers, o nono colocado do Oeste. O Raptors vive ótima fase, com 13 triunfos nas últimas 14 partidas e ocupa a vice-liderança da Conferência Leste.

Com 24 pontos de Corey Brewer e 22 de Trevor Ariza, o Houston Rockets impôs a sexta derrota seguida ao Phoenix Suns ao batê-lo por 111 a 105, fora de casa. Também pela rodada de quinta da NBA, o Detroit Pistons chegou a desperdiçar uma vantagem de 27 pontos, mas venceu o New York Knicks também por 111 a 105, em casa.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

