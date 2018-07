Bryant marca 33 pontos e Lakers vence Pistons na NBA

Com grande atuação de Kobe Bryant, o Los Angeles Lakers confirmou o favoritismo na noite de quarta-feira na NBA e, mesmo jogando em Detroit, passou com tranquilidade pelo Pistons por 103 a 90. O astro fez 33 pontos, enquanto o espanhol Pau Gasol também foi bem e terminou com 25 pontos e 12 rebotes.

A vitória confirma a reabilitação do Lakers na atual temporada. Depois de vencer os seus oito primeiros confrontos, o atual bicampeão da NBA tropeçou em duas rodadas consecutivas, frente a Denver Nuggets e Phoenix Suns. Mas se recuperou na sequência, após superar Milwaukee Bucks e agora o Pistons.

Outra equipe repleta de estrelas a vencer com muita tranquilidade foi o Miami Heat, que atropelou o Phoenix Suns por 123 a 96. Destaque para Chris Bosh, cestinha do jogo com 35 pontos. LeBron James, por sua vez, fechou com nove assistências e 20 pontos.

Jogando em casa, o Boston Celtics também não teve grandes dificuldades para superar o Washington Wizards por 114 a 83, com 23 pontos de Paul Pierce. O bom resultado deixou a equipe com nove vitórias e apenas duas derrotas.

Com grande campanha no início desta temporada, o San Antonio Spurs derrotou o Chicago Bulls por 103 a 94 e chegou ao seu nono triunfo em dez partidas. O francês Tony Parker foi o cestinha do time vencedor com 21 pontos, mas o grande nome do jogo foi Derrick Rose ao anotar 33 pontos, o que não impediu a derrota do Chicago. Tiago Splitter, por sua vez, não entrou em quadra.

Ainda nesta quarta-feira, sem o brasileiro Leandrinho, o Toronto Raptors superou o Philadelphia 76ers por 94 a 86. Principal responsável pelo triunfo, o italiano Andrea Bargnani anotou 30 pontos.

Confira os resultados desta quarta-feira:

Miami Heat 123 x 96 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 86 x 94 Toronto Raptors

Boston Celtics 114 x 83 Washington Wizards

Detroit Pistons 90 x 103 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 113 x 111 Los Angeles Clippers

New Orleans Hornets 99 x 97 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 116 x 99 Houston Rockets

Utah Jazz 98 x 88 New Jersey Nets

San Antonio Spurs 103 x 94 Chicago Bulls

Sacramento Kings 106 x 113 New York Knicks

Confira os jogos de quinta:

Indiana Pacers x Los Angeles Clippers

Orlando Magic x Phoenix Suns

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets