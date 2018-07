Bryant sofre lesão no tornozelo em derrota do Lakers

Bryant voltou a liderar o Lakers e foi o cestinha da partida com 31 pontos, sendo 20 deles anotados no terceiro período, mas converteu apenas 11 de 33 arremessos de quadra. Além disso, teve a oportunidade de empatar o jogo a três segundos do fim, mas errou o arremesso e se contundiu na jogada ao cair sobre o pé direito de Dahntay Jones, que o marcava na jogada. Em seguida, Kyle Horver acertou dois lances livres e sacramentou o triunfo da equipe de Atlanta.

Devin Harris fez 17 pontos, Al Horford somou 14 pontos e 14 rebotes para o Hawks e Johan Petro terminou o jogo com 11 rebotes e 10 pontos para encerrar uma série de três derrotas da equipe, que ocupa a sétima colocação na Conferência Leste. Este também foi apenas o segundo triunfo do time de Atlanta nos últimos oito jogos e acabou sendo conquistado apesar das ausências de Josh Smith e Jeff Teague.

Metta World Peace fez 20 pontos para o Lakers e Dwight Howard somou 16 rebotes e 13 pontos. A derrota de quarta foi a primeira do Lakers após quatro jogos e apenas a terceira nos últimos 12. Essa boa fase colocou a equipe na zona de classificação para os playoffs, em oitavo lugar na Conferência Oeste, com 34 vitórias e 32 derrotas.

A derrota só não foi pior para o Lakers porque o Utah Jazz, seu adversário direto na luta pela vaga nos playoffs, perdeu para o Oklahoma City Thunder por 110 a 87, fora de casa. Assim, a equipe de Salt Lake City permanece na oitava colocação no Oeste, com 33 triunfos em 65 partidas. Kevin Durant foi o cestinha do jogo, com 23 pontos, e ainda obteve 10 rebotes para os vice-líderes do Oeste.

A noite de quarta foi histórica para o Miami Heat, que se tornou apenas a quarta equipe a conquistar 20 vitórias consecutivas em uma temporada da NBA. Fora de casa, a equipe venceu o Philadeplhia 76ers por 98 a 94, liderado pelo astro LeBron James, que anotou 27 pontos. Dwyane Wade também se destacou ao fazer 21 pontos.

Somente três equipes tinham conseguido anteriormente o feito alcançado pelo Heat: o Lakers, com 33 vitórias na temporada 1971/1972, o Houston Rockets, com 22 no campeonato de 2007/2008, e o Milwaukee Bucks, com 20 no torneio de 1970/1971. O Washington Capitols também venceu 20 jogos seguidos, mas sua série positiva aconteceu entre o fim da temporada 1948/1949 e o começo da 1948/1949.

Thaddeus Young somou 24 pontos e 15 rebotes pelo 76ers, que perdeu três vezes na atual sequência de triunfos do Heat, e Jrue Holiday fez 21 pontos para o 10º colocado na Conferência Leste diante da equipe de melhor campanha da NBA, que soma 49 vitórias e 14 derrotas, e já está classificada para os playoffs.

Em casa, o Washington Wizards venceu o Milwaukee Bucks por 106 a 93, na noite de quarta, com boa atuação do brasileiro Nenê Hilário, que conseguiu um "double-double", com 13 pontos e 13 rebotes, além de ter dado seis assistências nos 33 minutos em que permaneceu em quadra.

John Wall também se saiu bem, com 23 pontos, 10 assistências, seis rebotes e quatro roubadas de bola pelo Wizards, que venceu as três últimas partidas como mandante e oito das últimas 11 em Washington, mas ocupa apenas a 13ª colocação na Conferência Leste. Monta Ellis foi o cestinha do jogo com 26 pontos e Esan Ilaysova somou 21 pontos e 12 rebotes para o Bucks, que está em oitavo lugar no Leste.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 94 x 98 Miami Heat

Washington Wizards 106 x 93 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 107 x 91 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 112 x 88 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 96 x 92 Los Angeles Lakers

Houston Rockets 111 x 81 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 110 x 87 Utah Jazz

Sacramento Kings 121 x 79 Chicago Bulls

Denver Nuggets 117 x 94 New York Knicks

Los Angeles Clippers 85 x 96 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 105 x 97 Detroit Pistons

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x New York Knicks